62 състезателки от 24 държави ще спорят за медалите на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

62 състезателки от 24 държави ще спорят за медалите при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан), която стартира на 30 април. България ще бъде представена от Сияна Алекова, която ще играе с обръч, Александра Петрова - с топка, а Деа Емилова с бухалки и лента.

Сред участничките личат силните школи и нови имена, които вече правят впечатление - Израел с Алис Розенберг и Ребека Милер, Полша с Лаура Левинска, Украйна със София Крайнска, София Куликова и Варвара Чубарова, Грузия с Нита Джамагидзе, Мила Шавладзе и Елене Бакрадзе, както и Узбекистан със Сабина Кагирова и Анора Мамаджанова.

Под неутрален флаг участват гимнастички от Беларус (AIN1) - Кира Бабкевич, Ксения Бондаренко и Маргарита Журович, както и от Русия (AIN2) - Ксения Савинова и Яна Зайкина.

Това е последният тест преди Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна в края на месец май.