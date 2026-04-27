Олимпийски шампиони и световни медалисти на Световната купа във Варна

Общо 112 състезатели – 58 мъже и 54 жени от 28 държави – са заявили участие в 10-ото юбилейно издание на Световната купа по спортна гимнастика, която ще се проведе от 7 до 10 май във Варна.

В Двореца на културата и спорта любителите на този зрелищен спорт ще имат възможност да наблюдават едни от най-добрите гимнастици в света. Сред основните фаворити за отличията е представителят на Израел Артьом Долгопят – олимпийски шампион на земя от Токио 2020 и сребърен медалист от Париж 2024. Той е и световен шампион на земя от 2023 година, както и двукратен сребърен медалист от световни първенства (2017 и 2019).

В надпреварата ще се включи и един от най-успешните британски гимнастици – Макс Уитлок. Той е трикратен олимпийски шампион (на земя и кон с гривни от Рио 2016, както и на кон с гривни от Токио 2020) и има общо шест олимпийски медала. Уитлок е и многократен световен шампион, най-вече на кон с гривни.

От Армения ще участва Мамикон Хачатрян – млад състезател от силната арменска школа, който вече има отличия от Световни купи и европейски първенства при подрастващите.

При жените също ще има сериозно присъствие на утвърдени имена. Сред тях е британката Абигейл Мартин – бронзова медалистка на земя от Световното първенство в Джакарта през 2025 година. Тя участва и на Олимпийските игри в Париж 2024, където заема четвърто място в отборното класиране с тима на Великобритания, както и печели сребърен медал от Европейското първенство през 2024 година.

В списъка със състезателки има и няколко участнички от Олимпийски игри. Марта Пихан-Кулеша от Полша е двукратна олимпийка (Пекин 2008 и Лондон 2012) и дългогодишна фигура в световната гимнастика с множество медали от Световни купи. Назлъ Савранбаш от Турция е участничка на Олимпийските игри в Токио 2020, а шведката Дженифър Уилямс има участия на редица световни първенства и класиране сред финалистките в многобоя.

Сред останалите състезателки личат имената на Тияна Корент от Хърватия – една от най-опитните гимнастички на прескок с над 15 медала от Световни купи, както и Сара Сулекич, европейска вицешампионка за девойки и медалистка от Световни купи. Унгарката Шара Петер също е сред участничките и има бронзов медал с отбора от Европейското първенство през 2020 година.

Съставът на българския отбор ще бъде обявен по време на открита тренировка за медиите, която ще се проведе на 30 април от 11:00 часа в залата по спортна гимнастика в Национална спортна база „Раковски“.