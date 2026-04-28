Яница Динева и Анастасия Калева отпътуваха за Европейската купа в Баку

Яница Динева и Анастасия Калева отпътуваха участие на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку.

Двете грации ще представят България при жените в азербайджанската столица, където от 30 април до 3 май ще се проведе за трета поредна година тази надпревара, утвърждаваща се като сцена за този модерен и динамичен формат.

За Динева и Калева това ще бъде първи досег с подобен формат на състезание - ново предизвикателство, което изисква бърза адаптация, увереност и силна игра под напрежение.

С отбора пътуват и личните треньори Бранимира Маркова (старши треньор на националния отбор индивидуално жени) и Филипа Филипова, съобщават от БФХГ.

При девойките България ще бъде представена от три гимнастички.

62 състезателки от 24 държави ще спорят за медалите на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку