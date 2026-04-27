Три българки ще участват в надпреварата при девойките на Европейската купа в Баку

Три българки ще участват в надпреварата при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан) от 30 април до 3 май.

Страната ще бъде представена от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова, които ще излязат на килима срещу силна международна конкуренция.

Надпреварата в Баку е последна важна международна спирка за девойките преди Европейското първенство в края на май във Варна - основният акцент в календара и най-голямото предизвикателство пред отбора този сезон.

С тима пътуват личните треньори - Кристина Илиева, която е и старши треньор на националния състав, както и Божидара Рачева.

Съдия за България при девойките ще бъде Цвета Кузмова, съобщават от БФХГ.