  Ансамбълът на България за жени ще защитава титлата си на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Ансамбълът на България за жени ще защитава титлата си на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

  • 29 апр 2026 | 17:33
  • 297
  • 0
Ансамбълът на България за жени ще защитава титлата си на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Ансамбълът на България за жени отпътува за Баку, където от 30 април до 3 май ще се проведе Европейската купа 2026 - състезание с динамичен формат и зрелищни Cross Battles, които събират елита на континента.

Българският ансамбъл пристига в азербайджанската столица със самочувствието на миналогодишен шампион в крос битките - титла, която поставя отбора сред фаворитите и тази година. Тимът е в състав: София Иванова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.

Отборът е воден от старши треньора Весела Димитрова и нейния помощник Ясена Стойнева.

Българското присъствие в съдийството ще бъде на Християна Тодорова, която ще оценява надпреварата при жените (индивидуално и ансамбъл).

Страната ни ще има три представителки при девойките, а при жените ще участват Яница Динева и Анастасия Калева.

