Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Марта Костюк продължава без загуба на клей през сезона

Марта Костюк продължава без загуба на клей през сезона

  • 30 апр 2026 | 08:47
  • 202
  • 0
Украинката Марта Костюк продължава да няма загуба на клей през сезона, след като успя да се наложи над чехкинята Линда Носкова със 7:6(1), 6:0 на четвъртфиналите на турнира от сериите WТА 1000 в Мадрид.

За Костюк това е първо класиране сред най-добрите 4 в Мадрид, а за място на финала тя ще спори с играещата за Австрия рускиня Анастасия Потапова.

"Условията бяха много трудни и за двете ни. Имаше много вятър, бе студено и усетих, че започвам да намирам ритъм чак в края на първия сет. Преди това мисля, че и двете нямахме идея къде отива топката при някои удари. Но съм щастлива, че изпълних плана си и спечелих", каза след срещата Костюк.

Украинката вече има девет поредни победи на червена настилка, а победа над Потапова ще я прати на първи финал на турнир "Мастърс" в кариерата ѝ. До момента тя има две победи и де загуби срещу австрийката, но последните два мача помежду им завършиха в нейна полза, като единият от тях бе точно в Мадрид преди година.

Следвай ни:

