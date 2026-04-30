Марта Костюк продължава без загуба на клей през сезона

Украинката Марта Костюк продължава да няма загуба на клей през сезона, след като успя да се наложи над чехкинята Линда Носкова със 7:6(1), 6:0 на четвъртфиналите на турнира от сериите WТА 1000 в Мадрид.
За Костюк това е първо класиране сред най-добрите 4 в Мадрид, а за място на финала тя ще спори с играещата за Австрия рускиня Анастасия Потапова.
"Условията бяха много трудни и за двете ни. Имаше много вятър, бе студено и усетих, че започвам да намирам ритъм чак в края на първия сет. Преди това мисля, че и двете нямахме идея къде отива топката при някои удари. Но съм щастлива, че изпълних плана си и спечелих", каза след срещата Костюк.
Украинката вече има девет поредни победи на червена настилка, а победа над Потапова ще я прати на първи финал на турнир "Мастърс" в кариерата ѝ. До момента тя има две победи и де загуби срещу австрийката, но последните два мача помежду им завършиха в нейна полза, като единият от тях бе точно в Мадрид преди година.