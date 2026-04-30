  Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Витор Перейра: Форест е изправен пред трудно предизвикателство

  • 30 апр 2026 | 01:22
Португалският мениджър на Нотингам Форест Витор Перейра заяви, че не желае да му издигат паметник в центъра на града, но се надява да повтори постиженията на Брайън Клъф, като донесе европейска слава на стадион „Сити Граунд“. Форест е домакин в изцяло английски полуфинал в Лига Европа на Астън Вила утре, а всички в клуба са се настроили да бъде спечелен първи европейски трофей от поредните Купи на европейските шампиони през 1979-а и през 1980-а година под ръководството на Клъф. Ясно е, че Перейра също ще влезе в историята с един такъв футболен подвиг, особено на фона на битката за оцеляване на тима в Премиър лийг.

„Ако искаме да оставим следа в историята на този клуб, трябва да стигнем до финала и да го спечелим.

Това, разбира се, е вдъхновение за нас. И е голям шанс да продължим напред. Тази седмица отидох в центъра на града и видях паметника на големия мениджър на този клуб. Не искам моята статуя да стои никъде, но можем да си представим какво е представлявал той за този град. Той е в центъра на града, защото е направил нещо фантастично, което остава в сърцата на тези хора и до днес.

За новите поколения това със сигурност е вдъхновение. Опитваме се да дадем най-доброто от себе си, за да подражаваме на това, което той е направил.

Емери: Мачовете с Нотингам ще бъдат различни

Но Форест е изправен пред трудно предизвикателство в полуфиналите с два мача срещу Вила, която също се надява да сложи край на дългия си период без трофеи. Още повече съперниците им от Бирмингам са доста по-напред в класирането, но и опитен мениджър като Унай Емери, който е печелил Лига Европа четири пъти.

Обичам да се състезавам. И утре ще се състезавам с един от най-добрите мениджъри в Европа. Няма как да е, след като е спечелил четири европейски купи“, каза Перейра по време на пресконференцията преди сблъсъка между Нотингам Форест и Астън Вила.

Стоичков открехна завесата преди конгреса на ФИФА

Спортинг пропиля два гола аванс срещу предпоследния, Португалия със сигурност ще има нов шампион!

Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

Роналдо отново бележи, Ал-Насър все по-близо до титлата

Петков с цял мач при загуба от шампиона

Атлетико Мадрид няма да може да разчита на двама за първи полуфинал с Арсенал

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

Арсенал не се пречупи в Мадрид и си тръгна с добър резултат

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

