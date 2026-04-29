  Емери: Мачовете с Нотингам ще бъдат различни

  • 29 апр 2026 | 18:35
Емери: Мачовете с Нотингам ще бъдат различни

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери коментира предстоящия сблъсък срещу Нотингам на полуфиналите на Лига Европа. Испанецът заяви, че мачовете срещу Форест ще бъдат различни от срещите между двата отбора в Премиър лийг.

"Двубоят е в два мача. Първите 90 минути са много важни, но остава реванша. Когато играем във Висшата лига, срещите изглеждат по същия начин, но са различни по това как контролираш темпото. Всяко полувреме е различно. Това е ключов момент в турнира. Досега се представихме фантастично, но това е полуфинал и шансовете са 50 на 50. Много е важно и за двата отбора", заяви Емери.

"Нотингам Форест има богата история в Европа, печелили са Купата на европейските шампиони. Ние също имаме история, макара и не в последно време. Те се представят много добре, играят с увереност. Срещу Порто и Мидтиланд се представиха фантастично", допълни той.

За Емери това ще е трети полуфинал с клуба: "Различни турнири, различни обстоятелства. Преди две години срещу Олимпиакос загубихме, но се борихме за четвъртото място в Премиър лийг. Завършихме сезона изморени и с някои контузии. Приемаме го. Това е процес, през който минаваш. Миналата година играхме на полуфинал във ФА Къп и отидохме на "Уембли". Това беше първи опит за мен. Загубихме от Кристъл Палас. Ще използваме този опит, за да се представим по-добре сега".

Наставникът разкри, че възстановяването на Амаду Онана върви добре и има възможност той да бъде в състава за утрешния двубой.

Още от Футбол свят

Райс: Полуфиналисти в Шампионската лига сме, нека го приемем, нека му се насладим

Райс: Полуфиналисти в Шампионската лига сме, нека го приемем, нека му се насладим

  • 29 апр 2026 | 14:30
  • 1374
  • 2
Легенда обяви Хвича Кварацхелия за най-добрия футболист в света след вчерашното шоу

Легенда обяви Хвича Кварацхелия за най-добрия футболист в света след вчерашното шоу

  • 29 апр 2026 | 14:27
  • 1504
  • 3
Кварадона издигна кандидатурата си за "Златната топка"

Кварадона издигна кандидатурата си за "Златната топка"

  • 29 апр 2026 | 14:06
  • 5322
  • 11
Пореден удар върху амбициите на Тотнъм за спасение

Пореден удар върху амбициите на Тотнъм за спасение

  • 29 апр 2026 | 14:01
  • 5405
  • 3
Моуриньо: Моята Рома приключи, Италия не се нуждае от чуждестранен селекционер

Моуриньо: Моята Рома приключи, Италия не се нуждае от чуждестранен селекционер

  • 29 апр 2026 | 13:41
  • 6103
  • 0
Грийлиш е доволен от темпото на възстановяването си

Грийлиш е доволен от темпото на възстановяването си

  • 29 апр 2026 | 13:26
  • 782
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с 10 нови спрямо мача с Левски

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с 10 нови спрямо мача с Левски

  • 29 апр 2026 | 17:55
  • 17153
  • 43
Финал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Финал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 29 апр 2026 | 18:34
  • 1939
  • 1
Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 42267
  • 96
Григор Димитров загуби от №312 в света

Григор Димитров загуби от №312 в света

  • 29 апр 2026 | 16:35
  • 8246
  • 36
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 6883
  • 1
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 13625
  • 54