Емери: Мачовете с Нотингам ще бъдат различни

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери коментира предстоящия сблъсък срещу Нотингам на полуфиналите на Лига Европа. Испанецът заяви, че мачовете срещу Форест ще бъдат различни от срещите между двата отбора в Премиър лийг.

"Двубоят е в два мача. Първите 90 минути са много важни, но остава реванша. Когато играем във Висшата лига, срещите изглеждат по същия начин, но са различни по това как контролираш темпото. Всяко полувреме е различно. Това е ключов момент в турнира. Досега се представихме фантастично, но това е полуфинал и шансовете са 50 на 50. Много е важно и за двата отбора", заяви Емери.

"Нотингам Форест има богата история в Европа, печелили са Купата на европейските шампиони. Ние също имаме история, макара и не в последно време. Те се представят много добре, играят с увереност. Срещу Порто и Мидтиланд се представиха фантастично", допълни той.

За Емери това ще е трети полуфинал с клуба: "Различни турнири, различни обстоятелства. Преди две години срещу Олимпиакос загубихме, но се борихме за четвъртото място в Премиър лийг. Завършихме сезона изморени и с някои контузии. Приемаме го. Това е процес, през който минаваш. Миналата година играхме на полуфинал във ФА Къп и отидохме на "Уембли". Това беше първи опит за мен. Загубихме от Кристъл Палас. Ще използваме този опит, за да се представим по-добре сега".

Наставникът разкри, че възстановяването на Амаду Онана върви добре и има възможност той да бъде в състава за утрешния двубой.