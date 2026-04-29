  3. Добри новини за Мъри Стоилов преди важното гостуване на Трабзонспор през уикенда

Добри новини за Мъри Стоилов преди важното гостуване на Трабзонспор през уикенда

Добри новини за Мъри Стоилов преди важното гостуване на Трабзонспор през уикенда

Четирима основни футболисти на Гьозтепе се връщат отново в основната група за мача с Трабзонспор на 2-и май (събота), който се очертава с решаващ характер за европейските амбиции на водения от Станимир Стоилов отбор, съобщава sporx.com.

Бившият централен защитник на ЦСКА 1948 (Сф) Елитон, нигерийският халф Антъни Денис и колегата му Новатус Дисма изтърпяха наказанията си и отново могат да играят. Десният бранител Огюн Байрак пък е възстановен от травма на бедрото и също е готов.

Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа
Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа

За Огюн не е ясно дали ще бъде титуляр, но медиите в Измир прогнозират, че първите трима със сигурност ще започнат при гостуването на Трабзонспор.

Полузащитникът Ефкан и нападателят Гийерме Луиш се възстановиха от вирусно заболяване, но тяхната роля вероятно ще бъде да помогнат от пейката, ако има нужда. Единствено левият бранител Исмаил Кьойбашъ, за когото сезонът приключи, е аут от мача.

Медиите също така прогнозират, че Стоилов ще даде шанс на Арда Окан Куртулан – нападател или атакуващ халф, който играе с любопитния за тази позиция номер 2. Очакванията са той да заеме мястото на Филип Кръстев в стартовия състав, тъй като е най-резултатен от полузащитниците -четири гола и една асистенция, а също така и от някои от нападателите.

Гьозтепе е на 6-о място в класирането с 51 точки от 31 мача, какъвто е активът и на Истанбул Башакшехир пред тях. Трабзонспор обаче е на 3-о място с 65 точки, на 2 от 2-ия Фенербахче и се бори за място в квалификациите на Шампионската лига. В последните пет мача Гьозтепе има две победи, в това число и последния двубой с Анталияспор (2:0), две равенства и едно поражение.

