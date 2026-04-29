Добри новини за Мъри Стоилов преди важното гостуване на Трабзонспор през уикенда

Четирима основни футболисти на Гьозтепе се връщат отново в основната група за мача с Трабзонспор на 2-и май (събота), който се очертава с решаващ характер за европейските амбиции на водения от Станимир Стоилов отбор, съобщава sporx.com.

Бившият централен защитник на ЦСКА 1948 (Сф) Елитон, нигерийският халф Антъни Денис и колегата му Новатус Дисма изтърпяха наказанията си и отново могат да играят. Десният бранител Огюн Байрак пък е възстановен от травма на бедрото и също е готов.

За Огюн не е ясно дали ще бъде титуляр, но медиите в Измир прогнозират, че първите трима със сигурност ще започнат при гостуването на Трабзонспор.

Полузащитникът Ефкан и нападателят Гийерме Луиш се възстановиха от вирусно заболяване, но тяхната роля вероятно ще бъде да помогнат от пейката, ако има нужда. Единствено левият бранител Исмаил Кьойбашъ, за когото сезонът приключи, е аут от мача.

Медиите също така прогнозират, че Стоилов ще даде шанс на Арда Окан Куртулан – нападател или атакуващ халф, който играе с любопитния за тази позиция номер 2. Очакванията са той да заеме мястото на Филип Кръстев в стартовия състав, тъй като е най-резултатен от полузащитниците -четири гола и една асистенция, а също така и от някои от нападателите.

Гьозтепе е на 6-о място в класирането с 51 точки от 31 мача, какъвто е активът и на Истанбул Башакшехир пред тях. Трабзонспор обаче е на 3-о място с 65 точки, на 2 от 2-ия Фенербахче и се бори за място в квалификациите на Шампионската лига. В последните пет мача Гьозтепе има две победи, в това число и последния двубой с Анталияспор (2:0), две равенства и едно поражение.