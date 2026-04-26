Мъри: Трябва да бъдем заедно и да преследваме мечтата

Мъри: Трябва да бъдем заедно и да преследваме мечтата

Станимир Стоилов коментира победата на водения от него Гьозтепе с 2:0 срещу тима на Анталияспор в срещата от турската Сюперлиг, която запази шансовете на измирлии да се класират за европейските клубни турнири през следващия сезон.

Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа
Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа

“Започнахме мача много добре. Вкарахме първия гол, а след това и втория за кратко време. След това имахме още положения. Влязохме във второто полувреме със същото темпо и продължихме да създаваме положения. Трябваше да вкараме третия гол в тази част от играта, но пропуснахме твърде много възможности. В последните 10 минути и нашите противници имаха някои положения.“

Мисля, че беше добър мач за нас. Защото в последните няколко мача на моите играчи им липсваше емоционалност, но днес тази емоция се завърна. Трябва да играем с тази емоция и решителност през цялото време. Затова, като се има предвид играта като цяло, мисля, че заслужавахме победата.

Имахме много трудности преди мача, но нашите играчи на терена преодоляха тези проблеми.

Като семейство Гьозтепе, ние трябва да бъдем заедно и да преследваме мечтата и целта си до последния съдийски сигнал. Вярвам, че можем да го постигнем, ако сме единни”, каза Стоилов.

Още от Българи зад граница

Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа

Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа

  • 25 апр 2026 | 21:59
  • 3613
  • 1
Абърдийн с важна победа в битката за оцеляване

Абърдийн с важна победа в битката за оцеляване

  • 25 апр 2026 | 19:21
  • 1369
  • 0
Гурник повали пряк конкурент за титлата, но без Рупанов

Гурник повали пряк конкурент за титлата, но без Рупанов

  • 25 апр 2026 | 03:55
  • 1857
  • 0
Кайзерслаутерн окончателно отпадна от битката за промоция в Бундеслигата

Кайзерслаутерн окончателно отпадна от битката за промоция в Бундеслигата

  • 25 апр 2026 | 02:54
  • 4627
  • 0
Монца взе ключова победа, Антов остана резерва

Монца взе ключова победа, Антов остана резерва

  • 25 апр 2026 | 02:27
  • 1972
  • 1
Българите не играха при равенство на Херманщат

Българите не играха при равенство на Херманщат

  • 24 апр 2026 | 21:54
  • 1276
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 246088
  • 956
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 67927
  • 250
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 29607
  • 36
Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

  • 25 апр 2026 | 21:25
  • 14398
  • 25
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 95407
  • 250
Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

  • 25 апр 2026 | 19:04
  • 26920
  • 59