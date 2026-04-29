"Гостът на Sportal.bg" с Кирил Милов
Везенков с шевове на лицето след победата над Монако

  • 29 апр 2026 | 12:51
Гръцкият баскетболен тим Олимпиакос поведе в четвъртфиналната серия от Евролигата, побеждавайки отбора на Монако с 91:70, а на фона на следващия мач, насрочен само след два дни, е ясно, че и двамата треньори се нуждаят от всичките си играчи на разположение

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Наставникът на Олимпиакос Йоргос Барцокас разкри, че българинът Александър Везенков е получил няколко шева на лицето, след като в третата част бе ударен от Алфа Диало. Той се завърна в игра в четвъртия период на двубоя.

„Везенков получи шевове на лицето. Кори Джоузеф също имаше травма на лицето“, заяви Барцокас на пресконференцията след срещата, цитиран от Eurohoops.net.

Други двама състезатели на Олимпиакос Тайсън Уорд и Тайлър Дорси също така имаха физически проблеми.

„Уорд контузи гърба си, а Дорси си навехна глезена. И когато излезе, трябваше да играе веднага, за да не му изстине кракът, а аз предпочетох по това време, при разлика от 20 точки, да не го връщам в игра“, добави Йоргос Барцокас.

