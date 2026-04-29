Максимално наказание за вратаря на Сарагоса, който нокаутира съперник

Дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация наложи тежка санкция от 13 мача на Естебан Андрада, вратар на Реал Сарагоса, заради агресията му срещу Хорхе Пулидо от Уеска по време на арагонското дерби миналия уикенд от местната втора дивизия. След като получи втори жълт картон, стражът нанесе юмручен удар на футболиста на съперниковия отбор, който получи оток на скулата. Комисията определи наказание от 12 срещи за самото деяние и още една заради получения червен картон.

Действието на аржентинския страж предизвика масово сбиване, в което се включиха играчи и от двата отбора. Вратарят на Уеска Дани Хименес пък отнесе четири мача наказание, след като и той удари съперник в последвалия конфликт.

Основанието за наказанието на Андрада, както е посочено в решението, е член 103 от правилника. „Нападение над друг играч, без да е причинена контузия, като се взема предвид умисълът, се наказва с лишаване от състезателни права от четири до дванадесет мача, особено когато действието се случва при спряна игра или на разстояние, което прави невъзможно участието в игрови епизод“, гласи първа точка от текста. Това означава, че протстъпеният от Монтерей вратар получава възможно най-тежкото наказание.

Съдията на мача, Дамасо Арседиано, е описал инцидента в доклада си по следния начин: „След като беше изгонен за втори жълт картон, играчът с номер 1 на Реал Сарагоса, г-н Естебан Максимилиано Андрада, преди да напусне терена, се насочи агресивно и насилствено към играча на Уеска, г-н Хорхе Пулидо Майорал, като се затича и скочи към него, нанасяйки му юмручен удар в лицето с прекомерна сила, събаряйки го на земята и причинявайки му хематом на лявата скула. Вследствие на тези събития се стигна до масово сбиване между играчите, като се наложи той да бъде удържан от членове на двата отбора и от силите за сигурност, за да бъде отведен в съблекалнята.“

С тази санкция от 12 мача, към която се добавя и един мач заради изгонването, Андрада няма да може да играе повече за отбора на Сарагоса до края на сезона. За вратаря на Уеска, Дани Хименес, реферът е посочил, че е бил изгонен по следната причина: „За нанасяне на юмручен удар в лицето на противник с прекомерна сила по време на сбиване между няколко играчи при спряна игра“. Спрямо него, както и при Андрада, е приложен член 103 от правилника, но в по-лека степен.

