Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сарагоса
  3. Ядосаният вратар на Сарагоса обясни действията си

Ядосаният вратар на Сарагоса обясни действията си

  • 27 апр 2026 | 11:44
  • 950
  • 0
Ядосаният вратар на Сарагоса обясни действията си

Вратарят на Сарагоса Естебан Андрада се разкая за грозните си действия в края на изминалия мач от Ла Лига 2 срещу Уеска. Тогава аржентинецът удари умишлено Хорхе Пулидо от съперника, след като преди това беше получил червен картон. Аржентинецът, който е в клуба под наем от Монтерей, е заплашен от наказание до 15 мача.

“Много съжалявам за случилото се. Това не е добър имидж нито за клуба, нито за хората, нито за професионалист като мен“, заяви стражът.

“Искам да се извиня на Хорхе Пулидо, защото сме колеги... изключих и сега съм тук, за да приема решението на Ла Лига. През цялата си кариера имам само едно изгонване, и то беше за игра с ръка. Това беше крайна ситуация, излязох извън контекст и реагирах по този начин. Не бих го направил отново, защото съм публична личност и професионалист с дългогодишна кариера”, добави Андрада.

От Сарагоса също се извиниха за случката и обясниха, че обмислят наказание на вратаря си.

“В последните моменти на двубоя между Уеска и Сарагоса, изигран тази неделя на стадион „Ел Алкорас“, станахме свидетели на сцени, недопустими за този спорт и такива, които никога не биваше да се случват. Тези действия не отразяват ценностите на Реал Сарагоса, нито на привържениците на отбора, които през цялата си история са се отличавали с благородство, смелост и уважение към съперника.

Ние сме пример и ориентир за много фенове, особено за деца, които ни подкрепят във всеки мач и мечтаят един ден да се превърнат в едни от своите идоли. Именно затова тези жалки сцени никога не трябваше да се случват.

От клуба категорично осъждаме случилото се в тази ситуация, която по недопустим начин опетни футболен двубой с особено значение за нашия регион – нещо, което е абсолютно неприемливо.

Що се отнася до нашия футболист Естебан Андрада, клубът ще анализира случилото се и ще предприеме съответните дисциплинарни мерки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Водещи Новини

