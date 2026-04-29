На терена е Бог и господар, но когато жената звънне...

След спектакъла, който ни поднесоха футболистите на ПСЖ и Байерн (5:4) в първия полуфинален двубой от Шампионската лига, брилянтният полузащитник на парижани Витиня се сблъска с необичайно препятствие по време на интервю в миксзоната.

Португалският национал изигра страхотен мач, като особено се отличи с прекрасен пас към Хакими, който асистира на Кварацхелия за четвъртия гол на ПСЖ.



Докато Витиня говореше пред камерите за зрелищния мач и споделяше впечатленията си, телефонът му постоянно звънеше. Тогава португалецът разкри кой е толкова настоятелен да се свърже с него. Оказа се, че е съпругата му.

"Извинявайте, жена ми ме търси. Мисля, че се забавих тук повече, отколкото трябваше", каза Витиня.

Реваншът между Байерн и ПСЖ е насрочен за следващата сряда, 6 май, от 22:00 часа, когато ще станат ясни финалистите в Шампионската лига за сезон 2025/26.

"Ще отидем там със същата решителност да спечелим, точно както направихме срещу Челси и Ливърпул. Победата тук ни дава увереност, но все още нищо не е сигурно", добави Витиня.