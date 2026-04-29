  На терена е Бог и господар, но когато жената звънне...

На терена е Бог и господар, но когато жената звънне...

След спектакъла, който ни поднесоха футболистите на ПСЖ и Байерн (5:4) в първия полуфинален двубой от Шампионската лига, брилянтният полузащитник на парижани Витиня се сблъска с необичайно препятствие по време на интервю в миксзоната.

ПСЖ и Байерн сътвориха шоу за историята и счупиха куп рекорди

Португалският национал изигра страхотен мач, като особено се отличи с прекрасен пас към Хакими, който асистира на Кварацхелия за четвъртия гол на ПСЖ.

Докато Витиня говореше пред камерите за зрелищния мач и споделяше впечатленията си, телефонът му постоянно звънеше. Тогава португалецът разкри кой е толкова настоятелен да се свърже с него. Оказа се, че е съпругата му.

"Извинявайте, жена ми ме търси. Мисля, че се забавих тук повече, отколкото трябваше", каза Витиня.

Реваншът между Байерн и ПСЖ е насрочен за следващата сряда, 6 май, от 22:00 часа, когато ще станат ясни финалистите в Шампионската лига за сезон 2025/26.

"Ще отидем там със същата решителност да спечелим, точно както направихме срещу Челси и Ливърпул. Победата тук ни дава увереност, но все още нищо не е сигурно", добави Витиня.

Шарапова събра погледите със секси деколте

Николета напомни за формите си, докато се изявява като инфлуенсър

Готвачът на Кристиано Роналдо разкри диетата на футболната мегазвезда

Пак заснеха Джак Грийлиш в неадекватно състояние

Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

Натали Трифонова показа за първи път Мартин Чой с бебето

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

