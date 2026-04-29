  Синовете на Джони Велинов със силни думи: ЦСКА е институция, история, семейство!

  • 29 апр 2026 | 11:01
Часове преди дербито между ЦСКА и Лудогорец от 1/2-финалите за Sesame Купа на България синовете на легендата Георги Велинов излязоха със специален пост в социалните мрежи. Мартин и Венци Велинови изразиха своята благодарност към феновете на “червените” за специалната хореография, посветена на баща им в дербито с Левски, и си пожелаха победа в днешния двубой.

„Благодарим от сърце за всичко! Подкрепата ви е безценна за нас. Днес повече от всякога трябва да сме заедно – силни, единни и истински. Победата е задължителна! Сектор Г е сърцето, което не спира да бие за ЦСКА! ЦСКА не е просто отбор – ЦСКА е институция, история, семейство“, написаха Мартин и Венци Велинови.

