  Статистиката е красноречива: ЦСКА никога не отпада, след като е победил като гост за Купата

Статистиката е красноречива: ЦСКА никога не отпада, след като е победил като гост за Купата

  • 29 апр 2026 | 09:25
След победата на ЦСКА в Разград с 2:1 „червените“ са едни гърди пред „орлите“ по пътя към финала за Купата. А ако хвърлим поглед назад към историята, ще видим, че тимът на Христо Янев става още по-голям фаворит за краен успех. Причината за това е, че досега никога не се е случвало „червените“ да победят в първия мач като гост и да отпаднат на реванша. Досега е имало 23 такива елиминации и 23 пъти те са били крайни победители.

Най-близо до провала ЦСКА беше последния път, под номер 22, в който участва след победа като гост. И това бе на полуфинала за Купата на България през 2022-а. „Червените“ победиха с 2:0 Славия на стадиона в „Овча Купел“ на рождения ден на тогавашния си треньор Стойчо Младенов – 12 април. Въпреки това той подаде оставка след успеха заради противоречия между него и тогавашния собственик Гриша Ганчев. По време на реванша на „Армията“ треньор на тима вече бе Алън Пардю. Славия бързо върна двата гола пасив, а след почивката имаше шанс за трети. Стигна се до дузпи, при които „белите“ бяха на едно точно изпълнение от класиране, но Димитър Евтимов спаси удар на Никита Николаевич, а след това ЦСКА се класира на финала. Там пък загуби от Левски с 0:1.

„Червените“ веднъж вече успяха да бият Лудогорец в първи мач от елиминация в Разград. Това бе на 1/16-финалите през сезон 2012/13. Тогава спечелиха визитата си с 2:1. В реванша те паднаха с 0:1 и заради правилото по онова време за голове на чужд терен продължиха напред.

През 1984/85 е другата загуба на ЦСКА вкъщи след победа като гост. Тогава обаче реваншът е протоколен. „Червените“ разгромяват Локо Пд в първата среща с 4:0, след което си позволяват да загубят у дома с 2:3.

Христо Янев също е бил участник като треньор на ЦСКА в един такъв сценарий, при това отново на полуфинал, както сега. През 2015/16 той на два пъти победи Берое с 2:0, като първият мач бе като гост.

Така, ако традицията се спази, ЦСКА би трябвало да е краен победител и сега.

