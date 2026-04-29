Лоша новина за Лейкърс! Възстановяването на Дончич не върви по план

Възстановяването на Лука Дончич протича изключително бавно. Очаква се, че дори ако Лос Анджелис Лейкърс елиминира Хюстън Рокетс и продължи напред, Дончич ще отсъства и за началото на следващата серия. Засега все още няма точна времева рамка за завръщането на словенската суперзвезда на терена.

Въпреки че наскоро треньорът на Лейкърс Джей Джей Редик заяви, че Лука Дончич е много по-добре, според най-новата информация, предадена от влиятелния НБА инсайдър Шамс Чарания, процесът на възстановяване на словенския ас протича значително по-бавно, отколкото първоначално се предвиждаше.

Reporting on the injury statuses of the Lakers' Luka Doncic and Austin Reaves and Rockets' Kevin Durant for @GetUpESPN: pic.twitter.com/eYtiIQb2Gw — Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2026

Ситуацията в момента е такава, че участието на Дончич в обозримо бъдеще е под голям въпрос, което може драстично да промени съотношението на силите в края на сезона. Въпреки че всички погледи са насочени към изхода от серията между Лейкърс и Хюстън, новините от лагера на звездата на отбора предполагат, че потенциалният победител от този дуел може да влезе в полуфиналите на конференцията без своя основен двигател.

Дори при сценарий, в който Лейкърс успешно преодолеят настоящото препятствие и си уредят сблъсък с отбора на Оклахома Сити Тъндър, прогнозите на медицинския екип не са оптимистични. Посочва се, че Дончич почти сигурно ще пропусне началото на тази серия, оставяйки отбора в незавидно положение преди сблъсъка с младия и енергичен отбор на Тъндър.

Най-голямо безпокойство предизвиква фактът, че официална дата за завръщане на паркета все още не е на хоризонта. Без точна времева рамка за възстановяване, възниква въпросът колко дълго отборът може да остане конкурентоспособен в най-трудните битки без своя лидер, чието присъствие на терена често е било ключов фактор между триумфа и поражението.

"Езерняците" водят с 3-1 победи срещу "Ракетите" и са близо до класиране за следващата фаза на надпреварата.

