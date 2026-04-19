Монако навакса изоставане от два гола, но стигна само до точката срещу Оксер

Отборът на Монако завърши само 2:2 срещу застрашения от изпадане Оксер като домакин в 30-ия кръг на Лига 1 и остава извън местата, даващи право на участие в европейските турнири. „Принцовете“ са на 7-а позиция с 50 точки, колкото има пред тях Рен, заемащ позиция за Лигата на конференциите. Начело е Пари Сен Жермен с 63 и може да увеличи актива си, ако победи довечера в късната среща 5-ия Лион.

Тимът на Оксер с 25 точки е на 16-о място, което изпраща на бараж срещу отбор от Лига 2 за запазване на елитния статут.

Футболистите на белгийския треньор Себастиен Поконьоли започнаха мача доста разконцентрирано и допуснаха два гола след половин час игра. Кевин Даноа откри резултата в 11-ата минута, а в 33-ата Ласин Синайоко удвои с глава. Втората част беше изцяло за домакините, които обаче стигнаха единствено до равенството, въпреки многото създадени положения. Ансу Фати намали на 1:2 в 56-ата минута след бърза атака от ляво и подаване на Манес Аклиуш. Само три минути по-късно Фoлaрин Балогун спечели дузпа и сам я превърна в гол за 2:2. В оставащите 30 минути Балогун и Фати, а след появяването си в игра и Александър Головин, пропуснаха да направят пълен обрат и така Монако след поражението преди кръг с 1:4 от ФК Париж, продължава без победа.

Снимки: Imago