Премиерът Гюров разговаря със сноубордистите Малена и Тервел Замфирови
Ай Огура поведе атаката на Априлия в теста на "Херес"

  • 28 апр 2026 | 10:49
След неделната Гран При на Испания керванът на MotoGP остана на пистата „Херес“ в Андалусия, където вчера се проведе официален тестов ден за всички титуляри в кралския клас.

Най-бърз изпитателния ден беше пилотът на Тракхаус Априлия Ай Огура, който мината преди развяването на карирания флаг завъртя обиколка за 1:35.944, с която изпревари с 0.005 секунди своя съотборник Раул Фернандес. Тройката с пасив от 0.328 спрямо японския състезател допълни заводският пилот на Априлия и лидер в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки.

В хода на тестовия ден отборите изпробваха най-различни нови елементи, предимно по тяхната аеродинамика, които ще са и сред последните подобрения по сегашните им мотори преди те да се фокусират върху работата по изцяло новите си машини за сезон 2027. Както е известно догодина в кралския клас ще бъдат въведени нови технически правила, които включват нови, по-малки двигатели и орязване на аеродинамиката.

А най-активен вчера беше пилотът на КТМ Брад Биндър, който завъртя цели 84 тура, а освен него границата от 80 обиколки достигна още Фабио Куартараро, който завърши деня с точно 80 тура. С най-малко обиколки завърши Фермин Алдегер, който кара само в сутрешната сесия, в която пилотът на Грезини Дукати направи 28 тура. Той пропусна следобедните часове заради дискомфорт в крака след контузията, която получи в началото на януари.

Сезонът в MotoGP ще продължи в края на следващата седмица с Гран При на Франция на пистата „Бугати“ в Льо Ман. Следващият тест пък е предвиден за 18 май на пистата „Каталуния“ край Барселона, където ден по-рано ще се проведе и Гран При на Каталуния. Това ще бъде и последният официален тестов ден за годината, тъй като следващите изпитания, които са предвидени за 22 юни и 21 септември, съответно на „Бърно“ в Чехия и „Ред Бул Ринг“ в Австрия, ще бъдат с фокус изцяло върху работата по новите гуми на Пирели за сезон 2027.

Снимки: Gettyimages

