Премиерът Гюров разговаря със сноубордистите Малена и Тервел Замфирови
Франко Колапинто събра 600 хиляди на демо в Буенос Айрес

  • 28 апр 2026 | 11:40
В неделя Франко Колапинто и отбора на Алпин посетиха аржентинската столица Буенос Айрес, за да направят демонстрация с болида на Лотус от 2012 година.

Събитието отбеляза огромен интерес, тъй като то беше отчетена посещаемост от 600 000 човека, които искаха да зърнат със собствените си очи своя сънародник зад волана на автомобил от Формула 1. За сравнение рекордната посещаемост на кръг от световния шампионат се държи от Гран При на Австралия през 1995 година, когато пистата в Аделаида е посетена от общо 520 000 човек в рамките на всичките състезателни дни.

Огромният интерес, който демонстрацията на Алпин предизвика, със сигурност ще има ефект и върху преговорите между Формула 1 и властите в Буенос Айрес за възраждане на Гран При на Аржентина. Както е известно следващите разговори по тази тема са предвидени за Гран При на Маями този уикенд.

Снимки: BWT Alpine Formula One Team

