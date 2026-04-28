Франко Колапинто събра 600 хиляди на демо в Буенос Айрес

В неделя Франко Колапинто и отбора на Алпин посетиха аржентинската столица Буенос Айрес, за да направят демонстрация с болида на Лотус от 2012 година.

Trajimos donas frescas a las calles de Buenos Aires 🍩



_



BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 26, 2026

Събитието отбеляза огромен интерес, тъй като то беше отчетена посещаемост от 600 000 човека, които искаха да зърнат със собствените си очи своя сънародник зад волана на автомобил от Формула 1. За сравнение рекордната посещаемост на кръг от световния шампионат се държи от Гран При на Австралия през 1995 година, когато пистата в Аделаида е посетена от общо 520 000 човек в рамките на всичките състезателни дни.

Un país entero celebrando a nuestro Fran 🫶



-



BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 27, 2026

Огромният интерес, който демонстрацията на Алпин предизвика, със сигурност ще има ефект и върху преговорите между Формула 1 и властите в Буенос Айрес за възраждане на Гран При на Аржентина. Както е известно следващите разговори по тази тема са предвидени за Гран При на Маями този уикенд.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Снимки: BWT Alpine Formula One Team