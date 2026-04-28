В Дукати се заканиха да се борят по-често с Априлия

Въпреки че Алекс Маркес успя да прекъсне победната серия на Марко Бедзеки и Априлия с триумфа си в неделната Гран При на Испания, в Дукати не бяха съвсем доволни от представянето си на „Херес“, където Априлия вкара четири мотора в топ 6.

По думите на отборния мениджър на заводския екип на Дукати Давиде Тардоци в момента големият пасив на марката от Борго Панигале идва в бързите завои. В тях моторът на Априлия разполага с много по-добро притискане, което прави машината по-стабилна и позволява да пилотите да карат по-уверено.

Именно поради тази причина във вчерашния тест на „Херес“ в Дукати се фокусираха основно върху работата по аеродинамиката в търсенето на по-добро притискане. А според Тардоци прогрес е постигнат и италианецът очаква Дукати да може да се бори по-регулярно с Априлия още от следващото състезание във Франция в края на следващата седмица.

„Мисля, че стана ключово да разполагаш с притискане, което идва от правилната аеродинамика, особено в бързите завои, в които знаем, че Априлия направиха голяма крачка напред. В хода на целия уикенд, с изключение на Алекс, който беше много бърз, Априлия се представяше по-добре от нас в тези завои.



„Така че по време на теста ние направихме няколко експеримента с различни аеродинамични конфигурации, за да намерим правилното решение, най-вече в завои 11 и 12, където Марк (Маркес) падна в състезанието. За съжаление тогава имаше вятър и натоварването на предната гума не беше това, което трябваше да е и реално моторът се повдигна леко и той загуби сцепление. За това днес работихме здраво днес в тези два завоя в четвъртия сектор, да подобрим аеродинамичното натоварване на предницата.



„Вярвам, че от следващото състезание ще имаме нещо допълнително, за да сме по-конкурентноспособни и да се борим по-постоянно с Априлия. Ние сторихме това тук, но вярвам, че има писти като „Силвърстоун“, където те традиционно винаги са били много бързи, на които те ще имат предимство“, каза Тардоци след края на вчерашния тестов ден.

Снимки: Gettyimages