Клуб Илиана спечели титлата на Държавното отборно първенство по художествена гимнастика

Първият тим на клуб Илиана спечели титлата при жените на Държавното отборно първенство по художествена гимнастика, което се проведе в столичната зала "София".

Световната и европейска вицешампионка Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Дара Стоянова и Никол Тодорова събраха актив от 231.825 точки. Тимът показа шампионска увереност и класа от първото до последното излизане на килима.

Второто място е за София Спорт-2017 1 - Алекса Рашева и Дара Малинова, които изиграха изключително състезание, демонстрирайки постоянство и високо ниво. С общ резултат от 215.625 те заслужено се наредиха сред най-добрите и затвърдиха позицията си като сериозен фактор в елита.

Силно присъствие и място на подиума намери Чар ДКС в състав Амалия Лика, Анастасия Калева и Андреа Иванова със 196.791 точки.

В топ 6 са още Левски 1 със 191.900 точки, Левски 2 със 191.725 и Грация със 190.450.

Надпреварата премина при сериозна конкуренция и още веднъж подчерта високото ниво на българската художествена гимнастика.