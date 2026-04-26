  3. Клуб Илиана спечели титлата на Държавното отборно първенство по художествена гимнастика

Клуб Илиана спечели титлата на Държавното отборно първенство по художествена гимнастика

Клуб Илиана спечели титлата на Държавното отборно първенство по художествена гимнастика

Първият тим на клуб Илиана спечели титлата при жените на Държавното отборно първенство по художествена гимнастика, което се проведе в столичната зала "София".

Световната и европейска вицешампионка Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Дара Стоянова и Никол Тодорова събраха актив от 231.825 точки. Тимът показа шампионска увереност и класа от първото до последното излизане на килима.

Второто място е за София Спорт-2017 1 - Алекса Рашева и Дара Малинова, които изиграха изключително състезание, демонстрирайки постоянство и високо ниво. С общ резултат от 215.625 те заслужено се наредиха сред най-добрите и затвърдиха позицията си като сериозен фактор в елита.

Силно присъствие и място на подиума намери Чар ДКС в състав Амалия Лика, Анастасия Калева и Андреа Иванова със 196.791 точки.

В топ 6 са още Левски 1 със 191.900 точки, Левски 2 със 191.725 и Грация със 190.450.

Надпреварата премина при сериозна конкуренция и още веднъж подчерта високото ниво на българската художествена гимнастика.

