Димитров и Добрев обраха отличията на Държавното по спортна гимнастика

Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за “сините”
  • 25 апр 2026 | 18:35
Димитър Димитров от ЦСКА спечели два медала, а Здравко Добрев (Гераниум) има пълен комплект отличия на финалите на отделните уреди при мъжете на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика, което завърши в София.

Димитров взе злато на земя с оценка 13.500 точки и сребро на прескок с 13.425 точки.

На земя втори и трети са съответно Майкъл Дунев (Йовчев-Дунев) с 13.100 и Алекс Иванов (ИКГ Черноморски юнак, Варна) с 12.250 точки.

На прескок шампион стана победителят в многобоя Даниел Трифонов (Левски-Спартак) с 13.625 точки, а бронзовото отличие завоюва Любомир Станоев (Любчо Солачки) с 12.325.

Давид Иванов от Левски-Спартак очаквано триумфира на кон с гривни с 14.500, а след него останаха Иван Иванов (Акро - СГ) с 12.100 и Здравко Добрев (Гераниум) с 11.850.

На халки златен медалист е Мартин Мишев (Пирин Благоевград 2011) с 13.450, пред Исус Маринов (Стрийт Уоркаут България) с 13.300 и Георги Стоянов (Торнадо) с 11.200.

Победител на успоредка стана Йоан Иванов (Левски-Спартак) с 13.400 точки, следван от Здравко Добрев (Гераниум) с 11.900 и Стоян Гетов (ИКГ Черноморски юнак) с 11.650.

На висилка първи е Здравко Добрев с 11.600 точки, а призовата тройка допълниха Любомир Станоев (Любчо Солачки) с 10.800 и Георги Стоянов (Торнадо) с 10.750.

При младежите трима гимнастици си поделиха златните медали. Наско Миков (Пирин Благоевград 2011) триумфира на земя с 12.950 точки и на прескок с 12.675, Никълъс Наков (Левски-Спартак) спечели на кон с гривни с 14.100 и на висилка с 12.800, а Борислав Жеков (ИКГ Черноморски юнак, Варна) - на халки с 11.650 и на успоредка с 12.200 точки.

На финалите при жените по три отличия взеха Никол Соколова (Стрийт Уоркаут България), Мишел Арабаджиева (ИКГ Черноморски юнак) и Виктория Венциславова (Левски-Спартак).

Соколова е победителка на греда с 11.750 точки, втора на смесена успоредка с 8.700 и на земя с 11.366. Венциславова триумфира на земя с 11.366 точки, втора е на прескок с 12.175 и трета на греда с 8.600.

На греда втора е Ива Димитрова (Левски-Спартак) с 11.000, а трета Мишел Арабаджиева (ИКГ Черноморски юнак) с10.850, която е трета и на земна гимнастика с 10.666. Арабаджиева е първа на смесена успоредка с 8.900 точки.

На прескок титлата взе Кристина Димитрова (Етър-Стил) с 12.425, а бронзовото отличие е за Цветомира Начева (Спартак) с 11.650.

При кадетките Дария Балтанова (ИКГ Черноморски юнак) стана шампионка на греда с 10.433 и на земя с 10.900 точки, на прескок първа е съотборничката й Никол Костадинова с 11.833, а на смесена успоредка най-добра беше Вероника Иванова (Стрийт Уоркаут България) със 7.450.

/ИК/

