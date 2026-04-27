Осем медала за България по спортна аеробика в Прага

Българският отбор по спортна аеробика завоюва осем медала (три златни, три сребърни и два бронзови) на международния турнир за деца, юноши и девойки в Прага (Чехия).

В надпреварата участваха 750 състезателя от 18 държави, което направи конкуренцията изключително оспорвана.

В категория 9-11 години при момичетата първа е Анна Стефанова, а трета - Мария Костова.

Анна Стефанова, Мария Костова и Мария Недева станаха шампионки при тройките, а след тях се наредиха Дария Христова, Мейра Йълдъз и Мариела Тодорова.

При групите първо и второ място заеха съответно Дария Христова, Мейра Йълдъз, Катрин Манзурска, Виктория Ганева, Берфин Хюсеин и Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Симай Мехмед, Мариела Тодорова.

При 12-14-годишните сребро в категория тройки имат Стефани Петкова, Юзлем Кър, Кайра Мартинова, а трети при групите са Галина Стоянова, Златимира Хаджикулова, Рая Ганчева, Весляй Яшар, Мирай Сюлейман.



