Тъжна вест: Бивш футболист на Спартак (Варна) си отиде едва на 37 години

Едва на 37 години бившият футболист на Спартак (Варна) Васко Боев е починал съобщиха от клуба. Той бе част от тима в различни периоди в А и Б група, като последно носи фланелката на “соколите” през сезон 2019/20. Играл е още за Волов, Калиакра и Добруджа.

"С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна Васко Боев.Едва на 37 години си отиде човек, свързан завинаги със Спартак Варна – като футболист, треньор и част от нашето синьо семейство.Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него. Той остави своя отпечатък в клуба, както с изявите си като състезател, така и с работата си като треньор в школата. Загубихме не само човек от нашия клуб, а и приятел, съотборник и истински спартаклия.

Ръководството на клуба изказва своите най-искрени съболезнования към семейството и близките му. В този тежък момент заявяваме, че оставаме на пълно разположение на неговите близки и сме готови да съдействаме с каквото е необходимо.

Почивай в мир, Васко!

Завинаги един от нас!", написаха от Спартак.

Sportal.bg изказва съболезнования на близките на Васко Боев.