Последни 10 пилота се класираха за националния финал на Red Bull Kart Fight

На 26 април картинг писта „Варна“ беше домакин на третата градска квалификация на Red Bull Kart Fight, която събра най-бързите участници от крайморския регион.
След две седмици интензивни тренировки и измерване на времена, първите 30 пилоти с най-добри резултати се изправиха един срещу друг в директни квалификационни битки. Победата заслужено завоюва Антоан Ангелов, „преследван“ от Михаил Великов и Диян Костадинов на почетните второ и трето място.
Адреналинът, високите скорости и оспорваните маневри превърнаха неделния ден в истински спектакъл, а трибуните бяха изпълнени с аплодисменти и емоции.
Само 10 от най-бързите пилоти успяха да се преборят за място на Националния финал, демонстрирайки отличен контрол върху картовете, концентрация до последната обиколка и хладнокръвие под напрежение. За победителите квалификацията във Варна беше не просто състезание, а незабравимо преживяване и още една голяма крачка към мечтата за най-голямата награда.
Поглед напред: Националният финал в София
След квалификации в София, Пловдив и Варна, Red Bull Kart Fight влиза в решаващата си фаза. На 31 май най-добрите пилоти от всички квалификации ще се изправят един срещу друг в грандиозния Национален финал, който обещава още повече скорост, напрежение и зрелищни дуели.
Голямата награда за победителя? Уникално преживяване зад волана на болид от Формула 4, редом до Никола Цолов, на емблематичната писта „Ред Бул Ринг“ в Австрия.
Очаквайте информация скоро – най-доброто тепърва предстои.