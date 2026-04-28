  3. НБА одруса Маркъс Смарт и Люк Кенард заради спор със съдиите

НБА одруса Маркъс Смарт и Люк Кенард заради спор със съдиите

  • 28 апр 2026 | 13:15
НБА одруса Маркъс Смарт и Люк Кенард заради спор със съдиите

Гардовете на Лос Анджелис Лейкърс Маркъс Смарт и Люк Кенард бяха глобени от Националната баскетболна асоциация (НБА) заради спор със съдиите след края на четвъртия мач от серията срещу Хюстън Рокетс от първия кръг на плейофите, загубен с 96:115, съобщава ESPN.

Хюстън отложи края на сезона
Хюстън отложи края на сезона

Глобата от 35 хиляди долара, наложена на Смарт, е за „поставяне под въпрос на интегритета на официалните лица“, а тази на Кенард от 25 хиляди долара е за „нецензурен език към официални лица“. Наказанията са наложени от изпълнителния вицепрезидент на НБА и ръководител на баскетболните операции Джеймс Джоунс.

Трима играчи бяха изгонени по време на срещата, а петима получиха технически нарушения при първия успех на Рокетс в серията, с която тексасци намалиха пасива си на 1:3 победи.

ЛеБрон Джеймс след загубата на Лейкърс от Хюстън: Грешките ми бяха недопустими
ЛеБрон Джеймс след загубата на Лейкърс от Хюстън: Грешките ми бяха недопустими

Мач номер 5 с домакин ЛА Лейкърс е в нощта между сряда и четвъртък, а в него „езерняците“ имат шанс да се класират за втория кръг, където ги чака миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър.

Резултати от НБА: шампионът спечели серията си

Резултати от НБА: шампионът спечели серията си

  • 28 апр 2026 | 08:26
  • 3502
  • 0
Подготвят мащабна реконструкция на залата на Бостън Селтикс

Подготвят мащабна реконструкция на залата на Бостън Селтикс

  • 28 апр 2026 | 04:06
  • 1645
  • 0
ЛеБрон Джеймс след загубата на Лейкърс от Хюстън: Грешките ми бяха недопустими

ЛеБрон Джеймс след загубата на Лейкърс от Хюстън: Грешките ми бяха недопустими

  • 27 апр 2026 | 16:21
  • 1890
  • 0
НБА глоби Никола Йокич и Джулиъс Рандъл за сбиването

НБА глоби Никола Йокич и Джулиъс Рандъл за сбиването

  • 27 апр 2026 | 10:56
  • 1516
  • 1
Хюстън отложи края на сезона

Хюстън отложи края на сезона

  • 27 апр 2026 | 10:44
  • 1202
  • 0
Бостън разгроми Филаделфия, завръщането на Ембийд остана в сянката на мощните Селтикс

Бостън разгроми Филаделфия, завръщането на Ембийд остана в сянката на мощните Селтикс

  • 27 апр 2026 | 09:49
  • 2321
  • 0
Виж всички

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

  • 28 апр 2026 | 12:57
  • 4039
  • 7
БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

  • 28 апр 2026 | 10:36
  • 21068
  • 118
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
  • 9910
  • 18
Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

  • 28 апр 2026 | 09:55
  • 8923
  • 1
Ботев се завръща към класиката

Ботев се завръща към класиката

  • 28 апр 2026 | 10:46
  • 4258
  • 2
Барселона със специално изискване към Испания относно участието на Ямал на Световното

Барселона със специално изискване към Испания относно участието на Ямал на Световното

  • 28 апр 2026 | 10:29
  • 7720
  • 8