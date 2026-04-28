НБА одруса Маркъс Смарт и Люк Кенард заради спор със съдиите

Гардовете на Лос Анджелис Лейкърс Маркъс Смарт и Люк Кенард бяха глобени от Националната баскетболна асоциация (НБА) заради спор със съдиите след края на четвъртия мач от серията срещу Хюстън Рокетс от първия кръг на плейофите, загубен с 96:115, съобщава ESPN.

Глобата от 35 хиляди долара, наложена на Смарт, е за „поставяне под въпрос на интегритета на официалните лица“, а тази на Кенард от 25 хиляди долара е за „нецензурен език към официални лица“. Наказанията са наложени от изпълнителния вицепрезидент на НБА и ръководител на баскетболните операции Джеймс Джоунс.

Трима играчи бяха изгонени по време на срещата, а петима получиха технически нарушения при първия успех на Рокетс в серията, с която тексасци намалиха пасива си на 1:3 победи.

Мач номер 5 с домакин ЛА Лейкърс е в нощта между сряда и четвъртък, а в него „езерняците“ имат шанс да се класират за втория кръг, където ги чака миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър.