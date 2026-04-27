Хюстън отложи края на сезона

Амен Томпсън бе най-резултатен с 23 точки, а Тари Ийзън добави 20 за Хюстън, който засега избегна елиминацията, след като се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 115:96 в четвъртия мач от плейофната им серия в Западната конференция на НБА.

Въпреки че отново играха без Кевин Дюрант, “ракетите” този път се поздравиха с успех благодарение на балансираната си игра в атака и постигнаха своята първа победа в серията, за да намалят изоставането си на 1-3.

"Just an incredible athlete."



Jumped up.

Snatched the miss.

Shot it while still in the air.

And-1.



Amen Thompson 👏 https://t.co/VIf1Ef8WtR pic.twitter.com/KuV7evpcvy — NBA (@NBA) April 27, 2026

Всички титуляри на Хюстън отбелязаха двуцифрен брой точки. Рийд Шепърд се отчете със 17 точки, Алперен Шенгюн с 19, а Джебари Смит Джуниър с 16.

“Гордея се с момчетата”, заяви Томпсън.

След доминацията си до момента ЛеБрон Джеймс записа само 10 точки и 9 асистенции за Лейкърс. Деандре Айтън се отчете с 19 точки и 10 борби за "езерняците", но беше изгонен по време на третата четвърт заради второ грубо нарушение и удар в главата на Шенгюн. В резултат на това неговото представяне не беше достатъчно, за да позволи на Лейкърс за приключат серията днес.

DEANDRE AYTON GOT EJECTED pic.twitter.com/FC1p9fbrXz — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 27, 2026