Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Хюстън отложи края на сезона

  • 27 апр 2026 | 10:44
  • 225
  • 0
Амен Томпсън бе най-резултатен с 23 точки, а Тари Ийзън добави 20 за Хюстън, който засега избегна елиминацията, след като се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 115:96 в четвъртия мач от плейофната им серия в Западната конференция на НБА.

Въпреки че отново играха без Кевин Дюрант, “ракетите” този път се поздравиха с успех благодарение на балансираната си игра в атака и постигнаха своята първа победа в серията, за да намалят изоставането си на 1-3.

Всички титуляри на Хюстън отбелязаха двуцифрен брой точки. Рийд Шепърд се отчете със 17 точки, Алперен Шенгюн с 19, а Джебари Смит Джуниър с 16.

“Гордея се с момчетата”, заяви Томпсън.

След доминацията си до момента ЛеБрон Джеймс записа само 10 точки и 9 асистенции за Лейкърс. Деандре Айтън се отчете с 19 точки и 10 борби за "езерняците", но беше изгонен по време на третата четвърт заради второ грубо нарушение и удар в главата на Шенгюн. В резултат на това неговото представяне не беше достатъчно, за да позволи на Лейкърс за приключат серията днес.

Следвай ни:

