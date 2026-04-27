ЛеБрон Джеймс след загубата на Лейкърс от Хюстън: Грешките ми бяха недопустими

Ветеранът ЛеБрон Джеймс пое вината за загубата на Лос Анджелис Лейкърс от Хюстън Рокетс с 96:115 в четвъртия мач от серията в първия кръг от плейофите на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Хюстън отложи края на сезона

Четирикратният носител на приза за Най-полезен играч в Лигата допусна 8 грешки и отбеляза едва 10 точки, а отборът му не успя да остане конкурентен. Рокетс взеха първия си мач от серията и ще се нуждаят от три поредни успеха, ако искат да се превърнат в първия отбор в историята на НБА, който прави обрат, след като първоначално изостава с 0:3 победи в серия от плейофите.

„Всичко започна от мен, очевидно. Грешките ми бяха недопустими“, заяви Джеймс след поражението, цитиран от ESPN.

LeBron elbows Amen in the face, pretends he's injured, and gets free throws. pic.twitter.com/nWrL5Gv8sv — House of Lowlights (@HouseLowlights) April 27, 2026

Лейкърс изоставаха на 9 точки от съперниците си на полувремето, но след него Рокетс изиграха силна трета четвърт, спечелена с 34:18 и увеличиха преднината си. През тази част ЛеБрон Джеймс допусна четири от грешките си и изпусна и трите си стрелби от игра. За целия двубой той стреля с успеваемост 2 от 9 и не достигна двуцифрени показатели за резултатност до средата на заключителната четвърт, когато тимът на Хюстън вече водеше с 24 точки.

„Защитата не ни беше проблемът тази вечер. Нападението ни беше“, обясни 41-годишният баскетболист.

LeBron James in the worst playoff game of his career:



10 Points

2-9 FG

0-3 3P

8 Turnovers



His back was hurt from carrying the Lakers all Playoffs pic.twitter.com/EqbgdLXfXH — Land of Lowlights (@LoLowlights) April 27, 2026

Въпреки лошата си игра, „езерняците“ се нуждаят от само една победа, за да се класират за втория кръг от плейофите в Западната конференция, където най-вероятният им опонент е миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър, който води в серията си срещу Финикс Сънс с 3:0 успеха.