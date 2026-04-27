  • 27 апр 2026 | 16:21
  • 498
  • 0
ЛеБрон Джеймс след загубата на Лейкърс от Хюстън: Грешките ми бяха недопустими

Ветеранът ЛеБрон Джеймс пое вината за загубата на Лос Анджелис Лейкърс от Хюстън Рокетс с 96:115 в четвъртия мач от серията в първия кръг от плейофите на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Хюстън отложи края на сезона

Четирикратният носител на приза за Най-полезен играч в Лигата допусна 8 грешки и отбеляза едва 10 точки, а отборът му не успя да остане конкурентен. Рокетс взеха първия си мач от серията и ще се нуждаят от три поредни успеха, ако искат да се превърнат в първия отбор в историята на НБА, който прави обрат, след като първоначално изостава с 0:3 победи в серия от плейофите.

„Всичко започна от мен, очевидно. Грешките ми бяха недопустими“, заяви Джеймс след поражението, цитиран от ESPN.

Лейкърс изоставаха на 9 точки от съперниците си на полувремето, но след него Рокетс изиграха силна трета четвърт, спечелена с 34:18 и увеличиха преднината си. През тази част ЛеБрон Джеймс допусна четири от грешките си и изпусна и трите си стрелби от игра. За целия двубой той стреля с успеваемост 2 от 9 и не достигна двуцифрени показатели за резултатност до средата на заключителната четвърт, когато тимът на Хюстън вече водеше с 24 точки.

„Защитата не ни беше проблемът тази вечер. Нападението ни беше“, обясни 41-годишният баскетболист.

Въпреки лошата си игра, „езерняците“ се нуждаят от само една победа, за да се класират за втория кръг от плейофите в Западната конференция, където най-вероятният им опонент е миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър, който води в серията си срещу Финикс Сънс с 3:0 успеха.

  • 1070
  • 1
  • 800
  • 0
  • 2050
  • 0
  • 8198
  • 0
  • 1149
  • 0
  • 1416
  • 0
  • 44182
  • 96
  • 45041
  • 162
  • 1612
  • 0
  • 41645
  • 87
  • 6124
  • 7
  • 12533
  • 9