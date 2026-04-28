Хасково без Тейнур Марем срещу дубъла на Локо (Пловдив)

ОФК Хасково приема Локомотив II (Пловдив) в първото от двете си домакинства тази седмица. Двубоят от междинния 32-ри кръг от Югоизточната Трета лига е на стадион „Хасково“ и започва в 17:00 часа в сряда, 29-ти април. „Червените“ са в серия от пет мача без поражение, в последният от които удържаха нулево равенство в гостуването си на Нефтохимик (Бургас). У дома хасковлии играят доста успешно като имат само едно поражение в 9 двубоя, от които записаха 6 победи. Тимът има само един допуснат гол в последните си 5 срещи на стадион „Хасково“.

Тейнур Марем ще пропусне сблъсъка, тъй като има леки проблеми и няма да бъде рискувано неговото здраве. Надеждите са Юлий Шекеров да се завърне в игра, макар че трудно ще изиграе пълни 90 минути. Всички останали футболисти в тима са на линия.