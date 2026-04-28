Премиерът Гюров разговаря със сноубордистите Малена и Тервел Замфирови
Гол на Тиодор в продължението донесе победа на Вегас срещу Юта в мач №4

  • 28 апр 2026 | 10:20
Шей Тиодор вкара гол 52 секунди преди края на продължението, с което донесе победата на Вегас Голдън Найтс с 5:4 срещу Юта Мамут в четвъртия мач от серията между двата отбора от първия кръг от плейофите на Западната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Резултатът в серията, която се играе до четири победи, е равен - 2-2.

Петият мач е насрочен за сряда в Лас Вегас.

Брет Хаудън записа два гола и една асистенция, а Джак Айхел направи три асистенции за Златните рицари, които завършиха първи в Тихоокеанската дивизия.. Коул Смит и Павел Дорофеев вкараха останалите голове за Вегас в двубоя в Солт Лейк Сити.

Михаил Сергачов се отличи с три асистенции за Мамут, а Ник Шмалц добави гол и асистенция,  Клейтън Келер, Иън Коул и Майкъл Каркон отбелязаха другите голове на Юта.

Олимпийските игри в Милано-Кортина регистрираха огромни загуби

