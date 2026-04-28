Дани Цанков с нови победи в мотокроса, отново над всички в България и Гърция

Пореден силен уикенд записа един от най-обещаващите български състезатели в мотокроса Дани Цанков. Националът ни в клас MX2 демонстрира отлична форма и безапелационно спечели състезанието от републиканския шампионат в Благоевград, след като триумфира и в двата манша.

Само дни по-рано младият талант показа класа и извън пределите на България. На трасето в Трикала (Гърция) Цанков завоюва победата в гръцкия национален шампионат по мотокрос в клас MX2, като остави зад себе си сериозна конкуренция. Със своята Ямаха той не само грабна първото място, но и записа най-добра обиколка и в двата манша, подчертавайки превъзходството си.

Перничанинът продължава да се готви активно на трасето в Перник, където съчетава усилените тренировки с училищните си ангажименти. Въпреки натоварения график, 17- годишният състезател се справя отлично и в образованието си, като постига отлични резултати на изпитите.

С представянето си в последните състезания Дани Цанков затвърждава репутацията си на едно от най-силните млади имена в българския мотокрос и дава сериозна заявка за още по-големи успехи.