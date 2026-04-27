Селекционерът на Словакия официално напусна поста си

Италианецът Франческо Калцона напусна поста селекционер на националния отбор по футбол на Словакия, след като не се съгласи с клаузите по удължаването на договора му, съобщава АП.

Контрактът на Калцона изтече на 31 март и Словашкият футболен съюз му предложи двугодишно удължаване.

„Но нямаше споразумение за продължителността на сътрудничеството. След открит взаимен дебат беше договорено, че Франческо Калцона няма да продължи да работи с нашия национален отбор“, заявиха от централата.

Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

Бившият треньор на Наполи пое Словакия през август 2022 година. Словакия победи Германия с 2:0 в квалификациите за Световното първенство и стигна до плейофите, но загуби от Косово с 3:4 миналия месец. Последният мач на Калцона начело беше победа с 2:0 над Румъния в контрола на 31 март.

Под ръководството на 57-годишния италианец Словакия се доближи до четвъртфиналите на голям турнир за първи път, откакто стана независима държава през 1993-а на Европейското първенство през 2024 година в Германия. На осминафиналите Словакия загуби от Англия с 1:2 след продължения.

