Селекционерът на Словакия официално напусна поста си

  • 27 апр 2026 | 22:29
Италианецът Франческо Калцона напусна поста селекционер на националния отбор по футбол на Словакия, след като не се съгласи с клаузите по удължаването на договора му, съобщава АП.

Контрактът на Калцона изтече на 31 март и Словашкият футболен съюз му предложи двугодишно удължаване.

„Но нямаше споразумение за продължителността на сътрудничеството. След открит взаимен дебат беше договорено, че Франческо Калцона няма да продължи да работи с нашия национален отбор“, заявиха от централата.

Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи
Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

Бившият треньор на Наполи пое Словакия през август 2022 година. Словакия победи Германия с 2:0 в квалификациите за Световното първенство и стигна до плейофите, но загуби от Косово с 3:4 миналия месец. Последният мач на Калцона начело беше победа с 2:0 над Румъния в контрола на 31 март.

Под ръководството на 57-годишния италианец Словакия се доближи до четвъртфиналите на голям турнир за първи път, откакто стана независима държава през 1993-а на Европейското първенство през 2024 година в Германия. На осминафиналите Словакия загуби от Англия с 1:2 след продължения.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Челси ще се свърже и с Чаби Алонсо, списъкът е сведен до три имена

Челси ще се свърже и с Чаби Алонсо, списъкът е сведен до три имена

  • 27 апр 2026 | 20:08
  • 6150
  • 6
Гатузо готов да работи в Русия

Гатузо готов да работи в Русия

  • 27 апр 2026 | 18:59
  • 2220
  • 3
Рашфорд иска само Барселона и е готов да направи всичко, за да остане

Рашфорд иска само Барселона и е готов да направи всичко, за да остане

  • 27 апр 2026 | 18:43
  • 3330
  • 15
Хулиан Алварес за сблъсъка с Арсенал: Не мислим кой е фаворит

Хулиан Алварес за сблъсъка с Арсенал: Не мислим кой е фаворит

  • 27 апр 2026 | 18:33
  • 1845
  • 2
Ули Хьонес и Румениге отказаха да пътуват за Париж... от суеверие

Ули Хьонес и Румениге отказаха да пътуват за Париж... от суеверие

  • 27 апр 2026 | 18:03
  • 2486
  • 0
Хари Кейн: Компани ще ни липсва, но от нас зависи да се представим добре

Хари Кейн: Компани ще ни липсва, но от нас зависи да се представим добре

  • 27 апр 2026 | 17:36
  • 2970
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 67851
  • 243
Манчестър Юнайтед 2:0 Брентфорд, греда на Уатара

Манчестър Юнайтед 2:0 Брентфорд, греда на Уатара

  • 27 апр 2026 | 20:58
  • 6579
  • 15
Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

  • 27 апр 2026 | 17:22
  • 15833
  • 8
Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

  • 27 апр 2026 | 21:55
  • 10605
  • 31
Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 13624
  • 15
Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 18061
  • 38