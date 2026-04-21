Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

Селекционерът на Словакия Франческо Калцона е решил да напусне своя пост начело на националния отбор, съобщиха от местния футболен съюз. Оттам са предложили на италианския специалист нов договор, но той е отклонил предложението, пожелавайки да потърси ново предизвикателство.

Калцона води Словакия в продължение на почти четири години, като през пролетта на 2024-та същевременно беше и временен наставник на Наполи. 57-годишният треньор има 40 мача начело на словаците, в които записа 19 победи, 8 равенства и 13 загуби. Най-големият му успех е достигането на 1/8-финалите на Евро 2024, където тимът загуби с 1:2 от Англия. Също така той изведе отбора до плейофите за участие на Мондиал 2026, но там Словакия претърпя домакинско поражение с 3:4 от Косово в полуфиналната фаза.

Снимки: Gettyimages