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САЩ без проблеми срещу дебютанта Украйна

  • 3 юни 2026 | 20:05
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САЩ без проблеми срещу дебютанта Украйна

Олимпийският вицешампион САЩ стартира с чиста победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Състезателките на селекционера Ерик Съливън биха категорично дебютанта Украйна с 3:0 (25:16, 25:17, 25:23) в първата среща от турнира в Група 1 от първата седмица на световната надпревара, игран тази вечер пред близо 5000 зрители в Квебек (Канада).

Във втория си мач Украйна ще играе с Германия, а САЩ с домакините от Канада. Двубоите са утре (4 юни) съответно от 23,30 часа българско време и след това от 03,00 часа през нощта.

Най-резултатна за САЩ бе Ейвъри Скинър с 12 точки, (1 блок, 3 аса, 53% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +12), а Ейджа О'Нийл добави още 10 точки (5 блока! и 62% ефективност в атака - +10) за победата.

За украинките Олександра Миленко (50% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +4) и Виктория Данчак (1 блок, 1 ас и 43% ефективност в атака - +8) реализираха по 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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