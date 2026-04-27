Българският отбор е пети на Европейското по фехтовка

Българският отбор на сабя се класира на пето място на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени до 23 години в Каляри (Италия). В конкуренцията на още осем тима Тодор Стойчев, Станимир Пелов, Николай-Томас Георгиев и Никола Меицов показаха много добра игра и голям потенциал.

В първата си среща от елиминациите сабльорите загубиха от Полша с 44:45, след като водеха в резултата до последната смяна. В срещите за разпределение на местата от пето до осмо българите победиха Украйна с 45:33, а след това надделяха над Италия с 45:43 и завършиха на пета позиция, съобщават от БФ Фехтовка.

Утре Европейското първенство продължава с надпреварите на сабя жени, рапира жени и шпага мъже.