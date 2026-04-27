Българин ще участва за първи път в Европейския голф тур

Българин ще участва в престижния турнир Turkish Airlines Open 2026 от календара на Европейския професионален голф тур (DP World Tour), който ще се състои от 30 април до 3 май в Белек, Турция.

Така 17-годишният Янакиев ще стане първият български голфър в историята, който ще се включи в международно състезание от толкова висок ранг.

Турнирът в Белек, който е с награден фонд 2,75 милиона долара, е петото и заключително събитие от Asian Swing на DP World Tour за сезон 2026. Сред участниците са носителят на титлата на едно от най-големите състезания по голф - Открито първенство на Великобритания (The Open Championship) през 2018 година - Франческо Молинари (Италия), защитаващият трофея си от 2025 година Мартен Кувра (Франция), както и други звезди, сред които англичаните Пол Уоринг, Анди Съливан и Алекс Фицпатрик.

Янакиев ще бъде подкрепян на турска земя от националния селекционер на България по голф Станко Маринов, чийто възпитаник е.

„Намирам се на прага на една от най-вълнуващите седмици в моята треньорска кариера. Йордан е мой ученик, с когото изминахме дълъг път до този момент. Той е само на 17 години и се развива изключително добре в своята все още крехка, но много обещаваща голф кариера. Като треньор на националния отбор на България по голф, за мен това е сбъдната мечта и огромна гордост.“, заяви Маринов.

„Вярвам, че това е само началото на нещо още по-голямо за българския голф.“, дсобави той.

Turkish Airlines Open е един от най-престижните турнири в международния голф календар и е част от DP World Tour - втората по сила верига в света след PGA Tour. През годините в него са играли едни от най-големите имена в спорта - Тайгър Удс, Рори Макилрой, Джъстин Роуз, Тирел Хатън и др.