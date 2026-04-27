Магнус Карлсен спечели голям турнир по онлайн шах

  • 27 апр 2026 | 17:03
Магнус Карлсен спечели голям турнир по онлайн шах

Гросмайстор Магнус Карлсен от Team Liquid спечели плейофите на Chess.com Open 2026, след като победи гросмайстор Ян-Кшищоф Дуда в изключително оспорван голям финал. Дуда, който дойде от губещата схема, доминира в първия мач с 2,5:0,5, но Карлсен се върна в решаващия Match Reset с чиста победа 2:0. Норвежецът игра на таблет, защото нямал компютър под ръка и не можел да ползва машината на съпругата си.

Карлсен печели 50 000 долара, Дуда – 35 000 долара, а и двамата се класираха за Esports World Cup 2026. Мачът беше като история в две напълно различни части, а във втората по-добрият беше Карлсен.

Голям финал: Карлсен 0,5:2,5 Дуда

Първият мач беше изцяло под контрола на Дуда, който го спечели още преди да се стигне до последната партия. След реми в първата игра Дуда взе две поредни победи. И всичко това – в деня на своя 28-и рожден ден. Карлсен, започвайки с белите фигури, избра 2.Na3!? срещу Сицилианска защита. Дебютът се разви добре за него и поне на два пъти той имаше предимство. Всъщност, вместо да се съгласи на повторение на ходовете в края, 34.Тc3!, последвано от 35.Тc5, щеше да даде на белите почти решаващо преимущество.

След това Дуда спечели две партии. В първата от тях Карлсен вече беше под сериозен позиционен натиск, когато допусна временна жертва на дамата, като в края на комбинацията Дуда си върна дамата и остана с предимство.

В третата партия Карлсен изглеждаше готов да поеме контрола, след като Дуда направи спекулативна жертва на фигура с 40...Сxf3?!. Под напрежение от времето играта с открит цар се оказа твърде трудна – независимо от обективната оценка на позицията – и Дуда спечели чрез временна жертва на топ на g2, като си го върна само два хода по-късно.

След второто поражение Карлсен дори не получи шанс в четвъртата партия да изравни резултата. Играчите преминаха директно към Reset-а, като инерцията беше на страната на Дуда.

Match Reset: Карлсен 2:0 Дуда

Въпреки че всичко до този момент вървеше ясно в полза на Дуда, Карлсен по-късно каза, че не е бил особено притеснен. „Не бях особено разтревожен, когато се стигна до Reset, защото знаех, че винаги ще има още шансове... Не чувствах и че той ме смазваше чак толкова.“

Той си спомни подобен мач срещу Дуда в Champions Chess Tour – вероятно Charity Cup 2022 – когато се е случило същото. Карлсен каза, че тогава е бил „смазан в първия мач“, но се е върнал в Reset-а. И в този турнир той също печели втория мач с 2:0.

Карлсен спечели първата партия с белите фигури, упражнявайки характерния си натиск в равен ендшпил. Важното беше, че в решаващия момент Карлсен имаше 43 секунди, а Дуда само 11. Дуда видя тактически мотив, но нямаше време да изчисли още три хода напред – и така и офицерът, и топът му останаха под удар.

Дуда определено създаде шансове и в последната партия – сложна Италианска игра, в която Карлсен дори беше готов да жертва дамата си за две леки фигури и пешка. За позицията, която можеше да се получи, той каза: „Не знам дали позицията ми е чак толкова лоша, но можеш ли изобщо да я спечелиш навреме?“

Дуда на няколко пъти имаше предимство, но заради недостига на време не успя да се възползва. Карлсен изравни играта и в крайна сметка спечели по време в равна позиция, макар че за Дуда реми и загуба имаха една и съща стойност.

Карлсен нарече турнира „забавен“ и говори положително за бързата контрола за време (10 минути без добавено време). Според него шахът не е само въпрос на намиране на най-добрия ход – важно е и да оцелееш на часовника.

„Липсата на добавено време прави това съвсем различна игра, добавя нов пласт към всичко. Имаше много моменти, в които се опитваш да мислиш, а после осъзнаваш, че ще паднеш по време, така че просто трябва леко да промениш подхода си.“

Той коментира и факта, че е играл този турнир на таблет, което е необичайно на такова ниво, тъй като играта без мишка прави времевите кризи още по-трудни. „Всъщност не планирах да играя в този турнир до последните няколко дни. Тук нямам лаптоп, така че щеше да се наложи да използвам MacBook-а на Ела.“

След края на Chess.com Open възможностите за класиране за EWC намаляват. Titled Tuesday Grand Prix е последният начин за класиране чрез класирането на Champions Chess Tour. Ще има и още един шанс четирима играчи да се класират чрез DreamHack Atlanta 2026, както и още четирима чрез Last Chance Qualifier.

Българин ще участва за първи път в Европейския голф тур

Футбол, минифутбол, снукър и армрестлинг в програмата на Sportbg.bg

Португалска звезда пропуска Джиро д'Италия в България

Иван Димов победи Карлос Насар на Европейското по щанги

Триумф за Вероника Василева на Европейското по фехтовка до 23 години

Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Венци Стефанов: Продавам Славия!

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

11-те на Монтана и Добруджа

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

