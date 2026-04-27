Тадей Погачар може да участва в Обиколката на Италия

Световният шампион в шосейното колоездене Тадей Погачар може да се включи в Обиколката на Италия, въпреки че тя започва след по-малко от две седмици в българския град Несебър и словенецът не е водил целенасочена подготовка за нея.

Тази - към момента изглеждаща все още като конспиративна - теория изложи в социалната мрежа Х потребителят @mou55981652. Макар и анонимен, в последните години Mou си изгради репутация на достоверен източник за новини от щаба на тима на Обединените арабски емирства и по-специално за неговия лидер Погачар.

Причината името на словенеца да бъде замесено с Джирото е фактът, че броени преди неговото начало ОАЕ остана без състезател, който да се бори за победа в генералното класиране. Най-успешният колоездачен отбор в последните две години бе заложил на Жоао Алмейда за Обиколката на Италия, но португалецът обяви, че се оттегля, тъй като не е успял да се подготви. Мексиканецът Исак дел Торо, който през миналата година остана втори в генералното класиране, също няма да има възможност да участва в Джирото.

Almeida is out for the Giro, DelToro is out for the Giro and the UAE is looking for a leader for the Giro.

I know one who would make the front-runner from Glynore to shit his pants right away.

Let's hope we don't see him in Switzerland tomorrow before he packs up for Bulgaria📞 — mou (@mou55981652) April 27, 2026

Според Mou днешният ден е решителен за евентуалното участие на Погачар в Обиколката на Италия. По план словенецът трябва да замине за Швейцария и да следва първоначално изготвената си програма с фокус върху Обиколката на Франция. Източникът обаче твърди, че е възможно той да отиде в Сиера Невада в Испания, където заключителната част от подготовката си водят останалите колоездачи на ОАЕ, които ще карат в Джирото. Предвид формата на световния шампион през пролетта Mou е уверен, че Погачар ще може да се бори за победата, а това ще доведе и до сериозни финансови дивиденти за организаторите от RCS.

I guarantee you with my life if Pog flew to Sierra Nevada today for 10 days and joined Giro team there,he would destroy 🐟 and turn Giro into bigger training camp than 2024.

that whole world wants.

it would be spectacle for RCS and most watched sporting event in May in the world — mou (@mou55981652) April 27, 2026

27-годишният Тадей Погачар спечели Обиколката на Италия през 2024 година. Той има и четири успеха в Обиколката на Франция - през 2020, 2021, 2024 и 2025 година. Словенецът е двукратен световен шампион - през 2024 и 2025 година, а през тази пролет вече спечели еднодневните състезания Милано - Сан Ремо, Страде Бианке, Обиколката на Фландрия и Лиеж - Бастон - Лиеж.