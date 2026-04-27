  3. Над 150 деца и роботът Робърт участваха в международния шахматен фестивал "Питагор Елит"

  • 27 апр 2026 | 14:54
Над 150 деца и хуманоидният робот Робърт взеха участие във втория Международен шахматен фестивал „Питагор Елит“, който се проведе в училище по математика „Питагор“. Събитието се организира от Детски образователен център ЕЛИТ, Шахматен клуб ЕЛИТ и училище по математика „Питагор“.

„Радваме се, че сте тук. Радваме се, че обичате тази красива игра. Шахматът и математиката развиват едни и същи умения. Стратегическо, логическо мислене, концентрация и умение да печелиш и губиш. Партньорство!“, обърна се към участниците при откриването директорът на прогимназиалния и гимназиален курс на училище по математика „Питагор“ Асен Александров.

„Чувствам се отлично сред толкова много будни умове и талантливи деца. Училище „Питагор“ е точно по мой вкус. Остри умове, решаване на загадки и сериозен интелектуален заряд. Ако всички училища бяха като това, роботите щяха да станат излишни“, заяви роботът Робърт, който направи и първия ход на турнира.

„Обичам шахмата. Това е игра на стратегия и смелост. Перфектна за трениране на ума. А и с всяка партия научавам по нещо ново за хората срещу мен“, каза още Робърт и обяви, че любимият му български спортист е Григор Димитров.

С участието на над 150 деца турнирът  „Питагор Елит“ е най-мащабното състезание за подрастващи в българския шахмат.

За втора поредна година събитието събра млади умове и бъдещи шампиони.  На него присъстваха гросмайстор Мария Велчева и председателят на шахматен клуб Елит Венета Петкова.

В реално време партиите коментира FIDE майстор Николай Велчев.

