Антоанета Стефанова ще участва на демонстративен турнир в Токио

Надпреварата, в която ще се включат едни от най-големите имена в женския шахмат, ще се състои на 6 и 7 юни в японската столица. Целта на организаторите е да популяризират играта в "Страната на изгряващото слънце", а освен това турнирът е част и от новата верига WR Women's Chess Tour, която ще се провежда на територията на Азия, Европа, Северна и Южна Америка и Африка.

Освен Стефанова, участие в турнира към момента са потвърдили още индийката Вайшали Рамешбабу и швейцарката Александра Костенюк.

"Това е знаменателен момент за шахмата в Япония и вярвам, че организаторите ще го направят много успешен. Провеждането на шахматно събитие от такова ниво за първи път ни позволява да представим най-добрите жени състезателки в света пред нова публика и да доближим играта до японското общество. Шахматът се развива бързо тук, но все още има много малко играчи от подобна класа. Глобалният обхват на шаха обаче е огромен, с над 700 милиона играчи по целия свят. Виждаме това като уникална възможност да ускорим растежа му в Япония и да свържем нашата общност с международната сцена", каза президентът Японската шахматна федерация Хироши Манабе.