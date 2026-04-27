Русе посрещна шесткратния европейски шампион Ангел Русев и "сребърния" Дениз Данев

Русе посрещна шесткратния европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев. В категория до 60 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми българският щангист и възпитаник на тежкоатлетическия спортен клуб (ТСК) в крайдунавския град завърши с двубой от 275 килограма и изпревари със само килограм арменеца Гарник Чолакян.

Русев заяви, че отправя поглед към седмата европейска титла и към Световното първенство в Китай през тази година.

"Надеждите са големи. Имаме възможност тази година да се класираме на световно първенство в медалите. Продължаваме напред. Това ми е работата. Посветих титлата на човека, който го няма сред нас, който създаде този клуб по вдигане на тежести - професор Кирил Панайотов, защото ако не беше той, може би нямаше да постигна тези всички успехи, както и нашия клуб и Русе да се гордее толкова много с нас", каза Русев.

Другият русенски състезател, който участва в категория до 60 кг на европейското първенство, Дениз Данев спечели сребърен медал, но в изтласкването. Там той записа второто най-добро постижение след това на Ангел Русев - от 151 килограма.

"Сбъднах една мечта. Продължаваме смело напред към следващата титла, която ще окача на себе си. Сбъднах й една цел, която ми беше дадена от нашия професор Кирил Панайотов. Той искаше да взема медал и аз си изпълних думата, която дадох към него миналата година, след като се прибрахме от световното първенство. Много ми олекна, че взех този медал, защото много време ми се изплъзваше и сега мога да бъда по-спокоен", заяви Данев.

Той заяви, че гледа вече към европейското първенство за юноши през септември тази година в Албания, където ще се стреми да спечели златния медал.

Треньорът на Ангел Русев и на Дениз Данев Радослав Атанасов заяви, че е доволен от медалите, а следващата цел е добро представяне на есен на предстоящото Европейско първенство за юноши и на световното първенство.

"Много добро представяне като цяло за всички състезатели. Каквото очаквахме, това се получи", каза Атанасов.

Сред официалните гости на събитието беше кметът на Русе Пенчо Милков, а директорът на Спортното училище в града Евгени Недев връчи плакети с новоучредените от учебното заведение звания - на Ангел Русев като "почетен възпитаник и изявен спортист", а на Радослав Атанасов като "заслужил треньор".