Резултати и голмайстори от 24-я кръг на Елитната група до 18 години

Първа осмица:
ЦСКА - Национал 3:1
1:0 Марин Раленеков (17') д
2:0 Александър Георгиев (42')
3:0 Любомир Праматаров (65')
3:1 Никола Ангелов (87')
Септември - Хебър 4:1
1:0 Венислав Михайлов (13')
1:1 Самуил Мечев (37')
2:1 Йордан Аталъков (53')
3:1 Йордан Аталъков (63')
4:1 Йордан Аталъков (80')
Локомотив (Пд) - Локомотив (Сф) 6:0
1:0 Иван Мищенко (17')
2:0 Димитър Мрънков (26')
3:0 Иван Мищенко (47')
4:0 Радослав Илчев (67')
5:0 Димитър Мрънков (71')
6:0 Радослав Палазов (86')
Ботев (Пд) - Славия 0:0
Втора осмица:
Пирин - Нефтохимик 3:4
Спартак (Варна) - Монтана 0:2
0:1 Александър Илиев (44')
0:2 Петър Тодоров (49')
Берое - Янтра 1:2
Арда - Миньор (Перник) 3:2
0:1 Кристиан Тодоров (5')
1:1 Илиан Кермидчиев (8')
2:1 Никола Добриков (35')
2:2 Мартин Иванов (38')
3:2 Сертан Мюмюн (67')