Иван Дюлгеров се завърна в групата на Шериф

  • 27 апр 2026 | 15:31
Българският вратар Иван Дюлгеров се завърна в групата на Шериф (Тираспол) за първи път от началото на октомври 2025-а година насам, след като се възстанови от тежка контузия на коляното. 26-годишният варненец беше на пейката снощи при поражението с 0:1 от Петрокуб (Хънчещ) от 7-ия кръг на шампионския плейоф в молдовското първенство. Победата остави Петрокуб на върха в класирането с 33 точки, а Шериф слезе на 3-о място с 27.

Вратарят, който у нас е пазил за Черно море и ЦСКА, получи травмата на тренировка преди мача със Спартаний (Селемет) на 19-и октомври. Това наложи операция и последващия рехабилитационен процес, приключил в края на миналата седмица. В средата на март той започна леки тренировки, за да се стигне до пълноценни занимания от преди дни.

