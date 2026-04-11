Агне и купа за отбора на Еньо Кръстовчев и Марто Кавдански

Отборът на Старчетата стана шампион на благотворителния футболен турнир в памет на Сашо Паргов, провел се на изкуствените игрища на стадион "Бончук". На финала тимът на Еньо Кръстовчев, Дани Белчев, Мартин Кавдански и компания победи с 9:3 състава на Работягите. Така Старчетата взеха голямата награда – живо великденско агне. Наградата връчи легендата на Марек Любен Колев.

Голмайстор на надпреварата стана Добромир Панчаревси, който си заслужи фланелка на Марек. За най-добър вратар бе избран Християн Пейчев от Работягите. Събитието в памет на легендарния Сашо Паргов събра общо 15 отбора и се превърна във футболен празник в Дупница в навечерието на Великден. Събраните средства от надпреварата ще бъдат вложени в каузата за изграждането на паметник на Сашо Паргов на "Бончук". Турнирът бе организиран от Марек с подкрепата на Община Дупница.

