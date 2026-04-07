Марек недоволничи от назначените съдии за двубоя с Вихрен

Ръководството на Марек изрази недоумение относно съдийското назначение за предстоящия мач от Втора лига между дупничани и Вихрен (Сандански), който трябва да се играе на 10-и април (петък) от 17:00 часа на стадион „Бончук“. На официалната страница на клуба от Дупница се казва, че буди недоумение как за главен рефер на срещата наряд е получил русенецът Борис Попов, а първи асистент ще бъде Владимир Ташков също от Русе.

Причината за реакцията на Марек е следващият двубой – а именно гостуване в Русе на местния Дунав, а предвид намаляващия брой кръгове, всяка точка може да се окаже с решаващо значение за оцеляването им във Втора лига.

Ето какво пишат от Марек:

Позиция на ФК Марек относно съдийската бригада на дербито Марек - Вихрен

ФК Марек изказва своето недоумение относно съдийското назначение за предстоящия мач от Втора лига между Марек и Вихрен. За главен рефер на срещата наряд е получил русенецът Борис Попов, а първи асистент ще бъде Владимир Ташков също от Русе.

Клубът е в недоумение как така за югозападно дерби, каквото е двубоят Марек - Вихрен, са пратени съдии от град Русе, при положение, че в следващия кръг нашият отбор гостува на тима на Дунав.

ФК Марек вярва в обективността на българското футболно съдийство, но се питаме какво биха си помислили нашите фенове, в случай, че отборът ни бъде "нашарен" с наказателни картони например.

Все пак се надяваме на честно и справедливо съдийство в този така важен мач и излизаме за победа.

