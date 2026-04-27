Вход / Регистрирай се
  3. Ръководителите на Бундеслигата: Европейските топ първенства са на грешен финансов път

Ръководителите на Бундеслигата: Европейските топ първенства са на грешен финансов път

  • 27 апр 2026 | 14:52
Ръководителите на Бундеслигата: Европейските топ първенства са на грешен финансов път

Германската Бундеслига е на „по-здравословен“ път от другите европейски топ първенства, защото не позволява на външни инвеститори да поемат изцяло клубовете, заявиха управляващите директори на Германската футболна лига (DFL) Щефан Меркел и Марк Ленц. В съвместно интервю за спортното списание "Кикер" те коментираха, че германският футбол също се нуждае от инвестиции, но това „не е за следващия нападател, а за нашия дългосрочен подход“.

За разлика от други топ първенства, германският професионален футбол има правилото 50+1, според което пълното поглъщане на клубове от външни инвеститори не може да се случи, защото клубът трябва да държи мнозинство от 50% плюс една акция.

От Байерн ще започнат разговори с Кейн веднага след края на сезона
От Байерн ще започнат разговори с Кейн веднага след края на сезона

„Европейският футбол е на грешен финансов път, тъй като високите разходи за отбора в много първенства не се покриват от приходите и трябва да се финансират от инвеститори или дългов капитал. Голяма част от тези пари всъщност изгарят в чужбина, вместо да бъдат използвани по предназначение - за щастие на Бундеслигата. За разлика от други лиги, ние не сме зависими от този капитал“, каза Ленц.

Лидерите на DFL заявиха, че инжекциите в собствен капитал в най-добрите европейски лиги са възлизали на над 15 милиарда евро (17,6 милиарда долара) между 2014 и 2024 година.

Нико Ковач смята да даде повече шансове на младите в следващите мачове на Борусия
Нико Ковач смята да даде повече шансове на младите в следващите мачове на Борусия

Ленц добави, че оценяват английската Висша лига и колегите си там, но че тя „не е нужно да бъде превъзнасяна“.

„През последните години тази икономическа сила само частично се превърна в спортен успех на европейско ниво и клубовете отчитат значителни оперативни дефицити - наскоро 1,8 милиарда евро през 2024/2025, съчетани с висока степен на зависимост от инвеститорите. Ние предприемаме различен, по-здравословен подход“, каза той, цитиран от ДПА.

Но Меркел и Ленц признаха, че германският футбол също се нуждае от капитал, но тази инвестиция се отнася до области като инфраструктура, академии и тренировъчни центрове.

„Тези дългосрочни инвестиции имат огромно влияние върху бъдещата ни конкурентоспособност. Трябва да променим начина си на мислене - не става въпрос за следващия нападател, а за нашата дългосрочна стратегия“, завършиха те. 

Още от Футбол свят

От Байерн ще започнат разговори с Кейн веднага след края на сезона

От Байерн ще започнат разговори с Кейн веднага след края на сезона

  • 27 апр 2026 | 14:26
  • 659
  • 1
Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор

Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор

  • 27 апр 2026 | 13:50
  • 6285
  • 2
УЕФА заплашва Италия с отнемане на Евро 2032 и изваждане от турнирите

УЕФА заплашва Италия с отнемане на Евро 2032 и изваждане от турнирите

  • 27 апр 2026 | 13:16
  • 8887
  • 1
Ясно е кой ще води Байерн срещу ПСЖ

Ясно е кой ще води Байерн срещу ПСЖ

  • 27 апр 2026 | 12:39
  • 2457
  • 3
Разследването срещу италианските съдии: дати, подслушвания и нови разкрития

Разследването срещу италианските съдии: дати, подслушвания и нови разкрития

  • 27 апр 2026 | 12:24
  • 1106
  • 0
Байерн няма да откупи Нико Джаксъм, потвърди шеф на клуба

Байерн няма да откупи Нико Джаксъм, потвърди шеф на клуба

  • 27 апр 2026 | 12:10
  • 1702
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 32868
  • 69
ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:31
  • 37874
  • 139
"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

  • 27 апр 2026 | 10:52
  • 32672
  • 82
Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

  • 27 апр 2026 | 15:00
  • 1745
  • 3
Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

  • 27 апр 2026 | 12:59
  • 9292
  • 9
Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:10
  • 7340
  • 8