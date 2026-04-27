Ръководителите на Бундеслигата: Европейските топ първенства са на грешен финансов път

Германската Бундеслига е на „по-здравословен“ път от другите европейски топ първенства, защото не позволява на външни инвеститори да поемат изцяло клубовете, заявиха управляващите директори на Германската футболна лига (DFL) Щефан Меркел и Марк Ленц. В съвместно интервю за спортното списание "Кикер" те коментираха, че германският футбол също се нуждае от инвестиции, но това „не е за следващия нападател, а за нашия дългосрочен подход“.

За разлика от други топ първенства, германският професионален футбол има правилото 50+1, според което пълното поглъщане на клубове от външни инвеститори не може да се случи, защото клубът трябва да държи мнозинство от 50% плюс една акция.

„Европейският футбол е на грешен финансов път, тъй като високите разходи за отбора в много първенства не се покриват от приходите и трябва да се финансират от инвеститори или дългов капитал. Голяма част от тези пари всъщност изгарят в чужбина, вместо да бъдат използвани по предназначение - за щастие на Бундеслигата. За разлика от други лиги, ние не сме зависими от този капитал“, каза Ленц.

Лидерите на DFL заявиха, че инжекциите в собствен капитал в най-добрите европейски лиги са възлизали на над 15 милиарда евро (17,6 милиарда долара) между 2014 и 2024 година.

Ленц добави, че оценяват английската Висша лига и колегите си там, но че тя „не е нужно да бъде превъзнасяна“.

„През последните години тази икономическа сила само частично се превърна в спортен успех на европейско ниво и клубовете отчитат значителни оперативни дефицити - наскоро 1,8 милиарда евро през 2024/2025, съчетани с висока степен на зависимост от инвеститорите. Ние предприемаме различен, по-здравословен подход“, каза той, цитиран от ДПА.

Но Меркел и Ленц признаха, че германският футбол също се нуждае от капитал, но тази инвестиция се отнася до области като инфраструктура, академии и тренировъчни центрове.

„Тези дългосрочни инвестиции имат огромно влияние върху бъдещата ни конкурентоспособност. Трябва да променим начина си на мислене - не става въпрос за следващия нападател, а за нашата дългосрочна стратегия“, завършиха те.