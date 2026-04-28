  • 28 апр 2026 | 03:26
39-годишният Хълк е пред подпис с нов клуб

Хълк не игра при тежката домакинска загуба на Атлетико Минейро от Фламенго (0:4) в 13-ия кръг на бразилското първенство. Бразилската преса съобщава, че 39-годишният нападател дори не е присъствал на мача след среща с ръководството на „гало“.

На Хълк е било разрешено да отсъства, след като Атлетико Минейро е получил оферта. Регламентът на бразилското първенство гласи, че спортист, който е изиграл 13 или повече мача за един отбор в състезанието, не може да играе за друг отбор през същия сезон. Бившият нападател на ФК Порто вече има 12 мача за отбора от Минас Жерайс.

Globoesporte съобщи, че Хълк е в напреднали преговори с Флуминензе. 39-годишният нападател е отбелязал 140 гола в 309 мача за Атлетико Минейро от 2021 г. насам.

Снимки: Gettyimages

