Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Николай Колев и ПАОК изравниха финалната серия в Гърция

Николай Колев и ПАОК изравниха финалната серия в Гърция

  • 26 апр 2026 | 20:58
  • 221
  • 0
Николай Колев и ПАОК изравниха финалната серия в Гърция

Българският волейболист Николай Колев и неговият ПАОК (Солун) изравниха резултата във финалния плейоф във ВолейЛигата на Гърция. Колев и компания биха категорично у дома защитаващия титлата си отбор на Панатинайкос (Атина) с 3:0 (25:18, 25:17, 25:22) във финал №2, игран тази вечер пред около 3500 зрители.

По този начин ПАОК изравни на 1-1 победи във финалната серия. Играе се до 3 успеха от 5 двубоя. Третата среща между двата тима е следващия понеделник (4 май) от 19,00 часа българско време в Атина.

Николай Колев игра силно цял мач и записа 9 точки (2 блока, 2 аса и 63% ефективност в атака - +4) за успеха.

Най-полезен за ПАОК бе отново Фернандо Рамос Ернандес с 14 точки (3 аса и 50% ефективност в атака - +7), а Адалберт Ласаро Торес добави още 10 точки за победата.

За тима на Панатинайкос Расмус Нилсен и резервата Хараламбос Андреопулос завършиха със скромните 9 и 8 точки.

Следвай ни:

