  Мони Николов игра, но Локомотив загуби от Зенит в третата среща

Мони Николов игра, но Локомотив загуби от Зенит в третата среща

Волейболист №6 в света за 2025 година Симеон Николов игра цял мач, но неговият Локомотив (Новосибирск) загуби у дома от Зенит ( Санкт Петербург) с 0:3 (18:25, 18:25, 22:25) третата среща за бронзовите медали в Суперлигата на Русия.

Така Зенит поведе с 2-1 победи в серията.

Играе се до 3 успеха от 5 мача.

Четвъртата среща ще се играе във вторник отново в Новосибирск от 15:00 часа.

Мони Николов, който във втората среща напусна играта, заради съмнение за контузия, днес стартира като титуляр и показа добра игра.

Симеон Николов записа 1 точка (25% ефективност в атака - 1 точка от 4 атаки - -4) в двубоя и получи оценка за играта си 7.1.

Гост на двубоя бе бившият селекционер на националния отбор на България Христо Илиев, който е бил треньор на Владимир Алекно, Пламен Константинов, Андрий Жеков и Георги Петров в Левски.

Трикратната олимпийска шампионка с Куба Юмилка Руис също изгледа на живо двубоя в компанията на Христо Илиев.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) 0:3 (18:25, 18:25, 22:25)
ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 1, Иля Казаченков 9, Омар Курбанов 7, Сам Деру 2, Илияс Куркаев 4, Дмитрий Лизик 6 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Семьон Кривитченко-либеро, Раджабдимир Шахбанмирзаев 4, Вадим Ожиганов, Фьодор Воронков 5, Юрий Бражнюк 2)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ
ЗЕНИТ: Игор Кобзар 5, Владислав Бабкевич 15, Марлон Янт Ерера 11, Роман Пакшин 5, Максим Космин 4, Виталий Дикарев 9 - Женя Гребенников-либеро (Игор Тисевич, Максим Бочаров)
Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО
Треньор: ТОМАЗО ТОТОЛО.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ 0:3 - ТУК!

Изключителен Кристиан Титрийски заби 26 точки за Хавай, но Лонг Бийч спечели финала в Big West

Георги Петров и Нанси с победа №16 във Франция

Тодор Вълчев: Бронзът не е максимумът ни, но не е и провал

Иван Станев: Трябва да изчистим главите! Не отиваме примирени в София

Жасмин Величков с 11 точки, Тренто отстрани Монца

Левски е на успех от титлата след категорична победа над Нефтохимик в Бургас

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Разправии и след мача на Славия (видео)

Локомотив (Пд) 0:1 Черно море, автогол на "смърфовете"

Играч на Левски аут до края на сезона

11-те на Арда и Ботев (Пд)

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

