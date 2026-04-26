Мони Николов игра, но Локомотив загуби от Зенит в третата среща

Волейболист №6 в света за 2025 година Симеон Николов игра цял мач, но неговият Локомотив (Новосибирск) загуби у дома от Зенит ( Санкт Петербург) с 0:3 (18:25, 18:25, 22:25) третата среща за бронзовите медали в Суперлигата на Русия.

Така Зенит поведе с 2-1 победи в серията.

Играе се до 3 успеха от 5 мача.

Четвъртата среща ще се играе във вторник отново в Новосибирск от 15:00 часа.

Мони Николов, който във втората среща напусна играта, заради съмнение за контузия, днес стартира като титуляр и показа добра игра.

Симеон Николов записа 1 точка (25% ефективност в атака - 1 точка от 4 атаки - -4) в двубоя и получи оценка за играта си 7.1.

Гост на двубоя бе бившият селекционер на националния отбор на България Христо Илиев, който е бил треньор на Владимир Алекно, Пламен Константинов, Андрий Жеков и Георги Петров в Левски.

Трикратната олимпийска шампионка с Куба Юмилка Руис също изгледа на живо двубоя в компанията на Христо Илиев.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) 0:3 (18:25, 18:25, 22:25)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 1, Иля Казаченков 9, Омар Курбанов 7, Сам Деру 2, Илияс Куркаев 4, Дмитрий Лизик 6 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Семьон Кривитченко-либеро, Раджабдимир Шахбанмирзаев 4, Вадим Ожиганов, Фьодор Воронков 5, Юрий Бражнюк 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ЗЕНИТ: Игор Кобзар 5, Владислав Бабкевич 15, Марлон Янт Ерера 11, Роман Пакшин 5, Максим Космин 4, Виталий Дикарев 9 - Женя Гребенников-либеро (Игор Тисевич, Максим Бочаров)

Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО

Треньор: ТОМАЗО ТОТОЛО.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ 0:3 - ТУК!